12 недель на итальянском острове без расходов на жилье и питание: что нужно делать туристам

Средиземноморский остров, жизнь у моря и возможность на несколько недель сменить привычную рутину на совершенно иной ритм. Для тех, кто хочет провести лето в Италии, есть вариант, сочетающий путешествие с работой и знакомством с местным бытом.

Речь идет о возможности пожить на сицилийском острове Леванцо, где семейный ресторан ищет волонтеров, сообщает Libertatea. Участникам предлагают проживание и питание, однако в обмен на это они должны участвовать в работе заведения.

Что предлагают волонтерам на Леванцо?

Семейный ресторан Levanzo Home Food на острове Леванцо ищет людей, готовых помогать на кухне. Предложение рассчитано на тех, кто хочет не просто посетить Сицилию как турист, а пожить в местной среде и поближе познакомиться с сицилийской культурой. Заведение разместило предложение на платформе Worldpackers.

Волонтерам предоставляют оборудованную палатку для глэмпинга и отдельную ванную комнату. Также участники ежедневно получают трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Оставаться на острове можно от 2 до 12 недель. Конкретная продолжительность зависит от договоренности с хозяевами и доступности кандидата. При этом дорогу до места назначения, туристическую страховку, местный транспорт и, при необходимости, визу участники оплачивают самостоятельно.

Сколько нужно работать в ресторане?

Проживание и питание предоставляются в обмен на помощь семейному ресторану. Волонтеры должны работать 25 часов в неделю. Основные обязанности связаны с кухней: участники будут помогать готовить блюда для клиентов, доводить их до готовности и подавать еду.

Ресторан специализируется на блюдах из морепродуктов и органической пасте. Еду подают за общим столом, а сама программа предполагает знакомство с местной кухней и жизнью на острове. Для участия необходимо владеть итальянским языком на среднем уровне или иметь базовые знания английского. Также хозяева ожидают позитивного настроя, готовности работать, опрятности и соблюдения правил гигиены.

Предложение не предназначено для пар или людей, которые хотят приехать вместе.

Кому поездка не подойдет?

В месте проживания нет Wi-Fi. Для одних это может стать возможностью на несколько недель устроить себе цифровой детокс и отдохнуть от постоянного пребывания онлайн. В то же время это условие не подойдет тем, кому нужно регулярно работать через интернет. Поэтому цифровым кочевникам такое предложение вряд ли будет удобным.