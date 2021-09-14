Bees Airline получила права на исполнение 12 курортных направлений зимой: куда будет летать

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании Bees Airline выполнять полеты по 12 чартерным и одному регулярному направлениям. В частности, из Киева в ОАЭ, а также из разных городов Украины в Египет и Кению.

Лоукостер вправе осуществлять их и зимой. Об этом свидетельствуют приказы Госавиаслужбы от 10 сентября 2021 года.

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Куда Bees Airline сможет выполнять чартерные рейсы зимой

Из Киева

Хургада;

Шарм-эль-Шейх;

Марса-Алам;

Момбаса.

Из Львова

Шарм-эль-Шейх;

Марса-Алам;

Хургада.

Из Одессы, Харькова и Запорожья

Шарм-эль-Шейх;

Марса-Алам.

Разрешение на чартерные направления предоставлено на период с 31.10.2021 до 26.03.2022 года с правом выполнения не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц.

Кроме того, авиаперевозчик получил разрешение на выполнение регулярного направления Киев – Шарджа – Киев. Оно действует с 01.10.2021 года на неограниченный срок и с правом выполнения 2-х рейсов в неделю.

Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что перевозчик будет выполнять рейсы по этим направлениям.

Отметим, ранее Bees Airline позволили осуществлять полеты из Киева в Бухарест, а также из Одессы в Афины и Бухарест.

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