Лоукостер вправе осуществлять их и зимой. Об этом свидетельствуют приказы Госавиаслужбы от 10 сентября 2021 года.
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Куда Bees Airline сможет выполнять чартерные рейсы зимой
Из Киева
- Хургада;
- Шарм-эль-Шейх;
- Марса-Алам;
- Момбаса.
Из Львова
- Шарм-эль-Шейх;
- Марса-Алам;
- Хургада.
Из Одессы, Харькова и Запорожья
- Шарм-эль-Шейх;
- Марса-Алам.
Разрешение на чартерные направления предоставлено на период с 31.10.2021 до 26.03.2022 года с правом выполнения не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц.
Кроме того, авиаперевозчик получил разрешение на выполнение регулярного направления Киев – Шарджа – Киев. Оно действует с 01.10.2021 года на неограниченный срок и с правом выполнения 2-х рейсов в неделю.
Отметим, ранее Bees Airline позволили осуществлять полеты из Киева в Бухарест, а также из Одессы в Афины и Бухарест.
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