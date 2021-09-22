Bees Airline открыла новые осенние направления: куда будет летать и за сколько

Украинская авиакомпания Bees Airline постоянно расширяет свою полетную программу. На этот раз она открыла продажу билетов на четыре новых рейса.

Речь идет о полетах в ОАЭ, Грузию, Чехию и Азербайджан. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из двух украинских городов – Киева и Одессы.

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Новые осенние направления Bees Airline

ОАЭ

Авиаперевозчик будет летать из Киева в Шарджу по средам и субботам. Первый полет запланирован на 20 октября.

Стоимость билетов в одну сторону стартует от 117 евро, в обе – от 233 евро.

Условия въезда в ОАЭ

Как информирует консульская служба МИД Украины, украинцам, которые намерены посетить Объединенные Арабские Эмираты с туристической целью – въезд разрешен с выполнением следующих требований:

Все пассажиры, путешествующие в ОАЭ, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления:

полис международного медицинского страхования , подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ; сертификат (Сertificate polymerase chain reaction (PCR) swab test), который подтверждает отрицательные результаты теста на COVID-19. Он должен быть заполнен на английском языке и напечатан;

(Сertificate polymerase chain reaction (PCR) swab test), который подтверждает отрицательные результаты теста на COVID-19. Он должен быть заполнен на английском языке и напечатан; указанный сертификат должен быть выдан не позднее чем за 72 часов до прибытия, и предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями.

Отмечается, что по прибытию необходимо пройти еще один тест на COVID-19 в аэропорту. Результат поступит в виде сообщения в течение 24 часов. К моменту получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.

Кроме того, турист обязан загрузить приложение "COVID-19 DXB" и зарегистрироваться в нем для возможного общения в дальнейшем с органами здравоохранения ОАЭ.

Чехия

По данным Worldometer , по состоянию на 20 сентября 2021 года в ОАЭ выявлено 732 690 случаев заражения коронавирусом, из них 2 075 летальных.

С 22 октября авиаперевозчик запустит рейсы из Одессы в Прагу. Полеты будут осуществляться каждый четверг и воскресенье.

Стоимость билетов в одну сторону стартует от 72 евро, в обе – от 144 евро.

Условия въезда в Чехию

В страну могут попасть только привитые туристы. После вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Турист на границе должен предоставить документ на английском языке с указанием персональных данных о лице, типе вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также QR-код.

Кроме того, необходимо иметь медицинское страхование на срок поездки и заранее оформить электронный формуляр на сайте https://plf.uzis.cz/. Ответ придет на e-mail, его тоже следует иметь в телефоне или в напечатанном виде.

В страну могут въехать граждане Украины, которые имеют вид на жительство в Чехии или другой стране ЕС или визу. Также, если имеют специальные документы, с которыми разрешен въезд.

Грузия

По данным Worldometer , по состоянию на 20 сентября 2021 года в Чехии выявлено 1 686 364 случаи заражения коронавирусом, из них 30 431 летальный.

Первый рейс по направлению Одесса – Тбилиси состоится 21 октября. Улететь туда можно будет по пятницам.

Стоимость билетов в одну сторону стартует от 55 евро, в обе – от 115 евро.

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Условия въезда в Грузию

путешественники должны предоставить COVID-сертификат, удостоверяющий прививки любой вакциной против коронавируса;

вакцинированные лица должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более 72 часов до поездки в Грузию;

также лица без COVID-сертификата на третий день пребывания должны обязательно пройти ПЦР-тестирование за свой счет. Информация о результатах теста отправляется путешественникам на электронную почту в течение 24 часов;

перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.).

Азербайджан

По данным Worldometer , по состоянию на 20 сентября 2021 года в Грузии выявлено 595 926 случаев заражения коронавирусом, из них 8 575 летальных.

Bees Airline запускает полеты из Одессы в Гянджу с 1 ноября. Рейсы будут осуществляться по понедельникам.

Стоимость билетов в одну сторону стартует от 81 евро, в обе – от 162 евро.

Условия въезда в Азербайджан

Въезд разрешен с видами на жительство (при наличии COVID-паспорта и отрицательного результата ПЦР-теста проведенного не более 72 часов до поездки) и по решению оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста проведено не более чем за 72 часа до прибытия).

По данным Worldometer , по состоянию на 20 сентября 2021 года в Азербайджане выявлено 472 719 случаев заражения коронавирусом, из них 6 305 летальных.

Отметим, ранее Госавиаслужба Украины разрешила Bees Airline выполнять полеты по 12 чартерным и одному регулярному направлениям. В частности, из Киева в ОАЭ, а также из разных городов Украины в Египет и Кении.