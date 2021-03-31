Новый украинский лоукостер Bees Airline начал продажу билетов на первые четыре регулярных маршрута. Рейсы будут осуществляться из Киева и Одессы.

Из аэропорта "Киев" авиалайнер полетит в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы только в Ереван. Необходимые права предоставила Госавиаслужба Украины.

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С 30 апреля Bees Airline будет летать по направлению Киев – Тбилиси два раза в неделю, а в июне трижды.

Из Киева в Батуми авиакомпания начнет полеты 9 июня с частотой четыре раза в неделю.

Рейсы Киев – Ереван запланированы с 3 мая дважды в неделю.

Цена авиабилетов от 980 гривен в одну сторону по тарифу Light (7 килограммов ручной клади).

Из Одессы в Ереван Bees Airline откроет рейсы с 14 июня два раза в неделю. Авиабилеты доступны по цене от 999 гривен в одну сторону по тарифу Light.

Накануне руководство лоукостера заявило, что первые регулярные рейсы авиакомпании будут на Кавказ в страны, которые открыты для украинских туристов. Сегодня и Грузия, и Армения позволяют въезд туристам из Украины.

Что известно о Bees Airline?

Авиакомпания была зарегистрирована в конце 2019 года. Согласно открытым данным, владельцем является украинский предприниматель Сергей Смирный. На сегодня с авиаперевозчиком работают туроператоры TPG и TEZ TOUR.

Рейсы выполняются из аэропорта "Киев", который является аэропортом базирования Bees Airline. В начале авиапарк будет иметь два воздушных среднемагистральных судна типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и уже вскоре флот пополнится еще двумя самолетами этого типа. В 2022 году флот будет насчитывать уже шесть самолетов.

Отметим, ранее лоукостер обновил салон и перекрасил один из своих самолетов Boeing 737-800. Туристам показали, как выглядит салон самолета теперь.