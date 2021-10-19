Расписание построено так, что внутренний рейс Киев – Одесса стыкуется с международными рейсами Bees из Одессы в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу в обоих направлениях.

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Bees откроет в Одессе пересадочный узел: что известно

Все рейсы будут осуществлять один и тот же самолет, поэтому пассажирам не следует переживать из-за короткой пересадки в Одессе.

По словам Хайнацкого, если вылет одного рейса задержится, пассажир все равно успеет на вылет другого.

Нужно помнить, что во время пересадки из салона нужно забирать все вещи с собой. Самолет в Одессе будет проходить таможенный контроль, и все, что останется на борту, будет убрано,

– рассказал руководитель Bees Airline.

Также он добавил, что может измениться место в самолете, если его не оплатить заранее на всех рейсах.

На данный момент лоукостер завершает переговоры с одесским аэропортом о том, чтобы пассажиры, следующие с пересадкой, проходили формальности по упрощенной схеме.

После согласования договоренностей Bees Airline запустит продажу единых билетов из Киева в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу и обратно с пересадкой в ​​Одессе.

Турист сможет получить посадочный талон на оба рейса в начальной точке маршрута. Багаж будут регистрировать до конца, и его не нужно будет получать по прилету в Одессу и нести обратно на стойку регистрации.

Поскольку в аэропорту Одесса транзитная зона отсутствует, после прилета сначала придется выйти в общий зал, а затем пройти в зону контроля на следующий рейс.

Обратите внимание! До завершения переговоров Bees Airline будет продавать билеты с пересадкой в ​​Одессе как отдельные проездные документы. Также пассажиру нужно регистрироваться отдельно на оба полеты – в точке вылета и во время пересадки в Одессе.