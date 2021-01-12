Украинская лоукост-авиакомпания получила разрешение на полеты в один из крупнейших городов Польши – Лодзь.

О том, что SkyUp получила разрешение на открытие трех новых рейсов Украины в Польшу, говорится в приказе Госавиаслужбы от 6 января, сообщает lowcost.ua.

Читайте также Распродажа авиабилетов на 2021: в какие страны можно улететь дешевле в этом сезоне

Авиакомпания сможет выполнять рейсы из 26 марта 2021, сразу из трех городов Украины:

Киев – Лодзь – 4 рейса в неделю

– 4 рейса в неделю Львов – Лодзь – 2 рейса в неделю

– 2 рейса в неделю Харьков – Лодзь – 2 рейса в неделю

На сайте авиакомпании пока отсутствует информация о новых рейсах и нет возможности забронировать билеты. Ранее украинские авиакомпании и европейские лоукостеры не выполняли прямых рейсов из Украины в Лодзь.

Напомним, с 10 января авиакомпания SkyUp изъяла из системы бронирования рейсы из Киева в турецкий город Кайсери в регионе Каппадокия.