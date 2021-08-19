Авиакомпании поздравляют украинцев с Днем Независимости: куда можно улететь со скидками
Источник:МАУ
Акционные предложения появились на сайте крупнейшего украинского авиаперевозчика МАУ. К 30 годовщине Независимости Украины устроили распродажу билетов со скидками до 30%.
Акция будет действовать до 25 августа 2021 года. Билеты по сниженным ценам можно купить на рейсы до 15 декабря текущего года.
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Скидки от МАУ: направления
На сайте авиакомпании указано несколько популярных и дешевых рейсов. Это касается как внутренних перелетов, так и мирового туризма.
Самыми дешевыми являются билеты на рейс Киев – Одесса. Стоимость стартует от 508 гривен в одну сторону без багажа.
Бронирование на рейс Киев – Одесса / Скриншот с сайта авиаперевозчика
Международные направления
- Из Киева в Европу билеты стоят от 500 до 1 500 гривен. Бюджетными направлениями являются Вильнюс, Берлин, Милан, Кишинев и Мюнхен.
- Из Одессы стоимость билетов немного больше. Цены стартуют от 1 000 гривен.
Есть вероятность, что мировые авиакомпании также поздравят украинцев с праздником Независимости и предложат дешевые билеты на популярные направления.