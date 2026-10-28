Собственный пляж, старинные башни и панорамы озера: сколько стоит ночь в настоящих замках Европы

Проживание в настоящем замке – это возможность провести отпуск в историческом здании, среди старинных каменных стен, башен и необычных интерьеров. В Европе туристы могут арендовать как отдельные апартаменты в замковых комплексах, так и целые крепости, которым сотни лет.

24 Канал собрал 4 интересных варианта проживания в замках Великобритании, Ирландии и Франции. Большинство замков можно арендовать как минимум на 2 ночи, однако есть и варианты, где можно остановиться всего на одни сутки.

Где в Европе можно пожить в настоящем замке и сколько это стоит?

1. Пентхаус в замке Ломонд, Шотландия

46 589 гривен за одну ночь, до 6 гостей

Это жилье подойдет тем, кто хочет совместить отдых в замковом комплексе с современным комфортом и видами на шотландскую природу. В пентхаусе 3 спальни, 3 кровати и 4 ванные комнаты. Из окон открываются панорамные виды на озеро Лох-Ломонд и гору Бен-Ломонд. Внутри есть просторная гостиная, столовая и оборудованная кухня. Спальни обставлены современной мебелью, оснащены удобными кроватями и душевыми комнатами. Для отдыха также доступны Smart TV и Netflix.

Как выглядит пентхаус и его территория / фото Airbnb.com.ua

Гости могут пользоваться замковым садом, набережной и частным пляжем на территории. Неподалеку расположены рестораны и другие места для отдыха, а до поля для гольфа можно доехать за 5 – 10 минут.

2. Замок Смитстаун, Ирландия

70 369 гривен за две ночи, до 8 гостей

Замок Смитстаун в графстве Клэр – настоящая каменная крепость 15 века. Расположен в сельской местности на территории площадью почти 5 акров, откуда открываются виды на речную долину. Здание сохранило характерные черты старинной архитектуры. Например, толщина каменных стен достигает 1,8 метра, а между этажами ведут винтовые лестницы. В замке есть 4 спальни, 4 кровати и 3 ванные комнаты.

Как выглядит замок и его территория / фото Airbnb.com.ua

Во время пребывания можно исследовать окрестности. Примерно в 15 минутах езды находятся знаменитые скалы Могер, в 10 минутах – прибрежный городок Дулин, откуда отправляются паромы на Аранские острова. Также неподалеку находится известняковое плато Буррен, известное необычными ландшафтами и древними достопримечательностями.

Стоит учесть, что историческое здание имеет свои особенности: из-за толстых стен мобильная связь может быть нестабильной, а винтовой лестницей нужно пользоваться осторожно. Замок также не приспособлен для людей в инвалидных колясках.

3. Замок Le Chatelet, Франция

64 301 гривна за две ночи, до 9 гостей

Во французской долине Луары расположен замок Le Chatelet, история которого насчитывает около 500 лет. Здесь есть 5 спален, 6 кроватей и 4 ванные комнаты. На первом этаже оборудованы кухня в башне и просторная светлая гостиная-столовая.

Как выглядит замок и его территория / фото Airbnb.com.ua

Одна из спален имеет площадь 45 квадратных метров. Ее назвали в честь дворянина Рене Галлебрюна, построившего замок примерно в 1520 году. Из комнат открываются виды на окружающую сельскую местность.

4. Manoir de la Mazeraie, Франция

17 848 гривен за две ночи, до 2 гостей

Для романтического путешествия вдвоем можно рассмотреть Manoir de la Mazeraie во французском городке Жуэ-ле-Тур. Это небольшое жилье в историческом комплексе, которое отреставрировали с использованием экологичных и местных материалов.

Как выглядит апартамент и его территория / фото Airbnb.com.ua

Здесь есть спальня с выходом на террасу, ванная комната и оборудованная кухня с обеденной зоной, из которой открывается вид на парк. Особенность этого варианта – обустроенная территория для отдыха под открытым небом. Гости могут пользоваться террасой с садовой мебелью, мангалом и открытой деревянной ванной.

Также есть место для обедов на свежем воздухе и понтон, с которого можно наблюдать за местной флорой и фауной. Расположение позволяет посещать замки и винные погреба долины Луары, а также наслаждаться спокойным отдыхом на лоне природы.

Важно: цены указаны для конкретных дат, доступных во время поиска, поэтому при бронировании они могут отличаться!