Занимает почти 40 % территории Южной Америки: что мы до сих пор не знаем об Амазонском лесу

Амазонские джунгли занимают огромную территорию, которую сложно исследовать даже сегодня. За густой растительностью и труднодоступными районами скрываются малоизвестные виды, изолированные племена, опасные животные и природные явления, которые трудно объяснить с первого взгляда.

Амазонский лес настолько огромен, что его площадь можно сравнивать с размерами целых континентов. Его бассейн занимает около 7 миллионов квадратных километров – это почти 40 % территории Южной Америки. И несмотря на свои колоссальные размеры, Амазонка до сих пор остается одним из наименее изученных и самых загадочных природных регионов планеты.

Здесь есть труднодоступные территории, густые джунгли, необычные растения, опасные животные и коренные народы, часть которых почти не контактирует с внешним миром. Мы собрали самые интересные факты об Амазонском лесу, о которых рассказывают Science Panel for the Amazon и Plantin.

Почему Амазонку до сих пор не удалось полностью исследовать?

Амазонский бассейн охватывает огромную территорию, на которой расположено более 50 взаимосвязанных водных и наземных экосистем. Леса простираются через Боливию, Бразилию, Колумбию, Эквадор, Гайану, Перу, Суринам, Венесуэлу и Французскую Гвиану. Из-за масштабов и сложных природных условий исследовать этот регион непросто.

Амазонский лес / фото Canva

В некоторых местах густой растительный покров настолько плотный, что до земли доходит лишь около 1 процента солнечного света. Именно поэтому даже сегодня в Амазонии остаются территории, которые сложно изучать. А вместе с ними – возможность новых открытий. В лесах продолжают находить необычные виды растений и животных, а часть биоразнообразия региона до сих пор остается недостаточно изученной.

Какие растения Амазонки могут удивить?

Растительный мир Амазонки не менее впечатляет. Здесь растет виктория амазонская – водное растение с огромными листьями, плавающее на поверхности водоемов. Не менее необычна так называемая "ходячая" пальма. Ее корни могут менять положение, из-за чего сложилось представление, что дерево способно постепенно перемещаться. Есть здесь и растения, которые могут представлять опасность. Например, род Strychnos насчитывает около 500 видов, некоторые из которых содержат токсичные вещества.

Как выглядит "ходящая" пальма: смотреть видео

Что в Амазонке может быть опасным для человека?

Джунгли скрывают не только красивую природу. Здесь обитают большие анаконды, электрические угри и другие животные, встреча с которыми может представлять опасность. Анаконды могут достигать 6 метров в длину, а электрические угри способны генерировать сильные электрические разряды. Опасность может исходить и от самого человека. В отдельных районах проблемой остаются нелегальные шахты, добыча песка, вооруженные конфликты и деятельность преступных группировок.

Какие таинственные существа якобы скрываются в джунглях?

Вокруг Амазонки возникло немало легенд о необычных существах. Одна из них рассказывает о мапингуари – гигантском существе, которое якобы можно встретить в глубине леса. Другая легенда связана с Чульячаки. По преданию, это существо способно принимать облик человека, но имеет признак, по которому его можно узнать. Научных доказательств существования таких существ нет, однако подобные истории стали частью местной культуры и придают Амазонке еще большую загадочность.

Как представляют себе мапингуари / фото Crazy Alchemist

Кто живет в самых отдаленных уголках Амазонки?

Амазония является домом для примерно 47 миллионов человек. Среди них около 2,2 миллиона представителей коренных народов. В регионе проживают около 410 этнических групп, говорящих примерно на 300 языках. Около 80 групп добровольно избегают контактов с внешним миром.

Причины могут быть связаны с трагическим прошлым: насилием, захватом земель и болезнями, принесенными пришельцами. Некоторые группы постоянно перемещаются по лесу.

Почему они избегают контактов?

Одной из главных угроз для изолированных народов являются болезни, объясняет Survival International. Из-за длительной изоляции у них может отсутствовать иммунитет к распространенным инфекциям. После первого контакта некоторые коренные народы теряли значительную часть населения из-за гриппа, кори и других заболеваний. Не меньшую опасность представляют незаконные лесорубы, скотоводы и другие люди, захватывающие их земли.

В некоторых районах происходили вооруженные нападения и убийства. Поэтому FUNAI не пытается специально устанавливать контакт с такими группами. Напротив, ведомство занимается защитой их территорий и старается не допускать туда посторонних.

FUNAI – государственное ведомство Бразилии, занимающееся защитой прав коренных народов и их территорий.

Некоторые народы даже оказались на грани исчезновения. Одна из самых трагических историй связана с пирипкура. Когда FUNAI впервые установило с ними контакт в конце 1980-х годов, их было около 20. Впоследствии лишь несколько представителей группы вновь выходили на связь с внешним миром.

Последние члены племени Пирипкура / фото Cinema Libre Studio

Еще более сложная ситуация у кавахива из района Риу-Парду. Из-за постоянных преследований со стороны незаконных лесорубов они вынуждены постоянно бежать по лесу, поэтому не могут нормально выращивать пищу и зависят от охоты и рыболовства. Есть и случай мужчины из Рондонии, который считался последним представителем своего народа.

Он почти 30 лет жил один в лесу, категорически отказываясь от контактов. В августе 2022 года мужчина скончался. Изолированные народы Амазонского леса поэтому остаются малоизученными не из-за отсутствия интереса со стороны исследователей, а потому, что право этих людей жить без контактов должно быть важнее желания посторонних увидеть их.