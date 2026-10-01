В этом итальянском городке дома похожи на сказочные жилища

В Италии есть город, который легко спутать с декорациями к сказке. Его исторический центр сохранил необычную архитектуру, формировавшуюся здесь на протяжении веков.

Речь идет об Альберобелло в регионе Апулия, в долине Итрия. ЮНЕСКО включила эту территорию в список Всемирного наследия в 1996 году.

Почему Альберобелло называют городом труллей?

Главная особенность Альберобелло – это более 1500 трулли. Больше всего их сосредоточено в двух исторических районах: Рионе Монти и Айя-Пиккола. По данным ЮНЕСКО, в Рионе Монти расположено 1030 таких построек, а в Айя-Пиккола еще 590. Трулло – это традиционное жилище из известняка, построенное без раствора или цемента.

Как выглядят трулли / фото Canva

Камни для строительства собирали на окружающих полях или добывали при создании подземных цистерн. Дома обычно имеют прямоугольную форму, побеленные стены и характерную крышу. Она состоит из двух слоев: внутренняя часть образует купольную конструкцию, а внешняя имеет форму конуса и защищает постройку от воды.

В толстых стенах предусматривали дверные проемы и небольшие окна, а внутри обустраивали камины и ниши. Дождевую воду собирали у основания крыши и направляли в цистерну под домом. Особое внимание привлекают вершины крыш. На них можно увидеть декоративные элементы, а сами крыши иногда украшены белыми символами, которые имели мифологическое или религиозное значение.

Эта технология имеет очень древние корни и на протяжении тысячелетий использовалась в Средиземноморском регионе. В Альберобелло эта традиция сохранилась до наших дней, а часть трулли до сих пор используется в качестве жилья.

Как возник городок с необычными домами?

История современного Альберобелло берет свое начало в конце XIV века. Город начали строить по приказу графов Конверсано, которые передали управление территорией крестьянам. По данным Italia.it, появление трулли могло быть связано с налоговой системой Королевства Неаполя. За каждое новое поселение нужно было платить налог, поэтому, по одной из версий, дома специально строили такими, чтобы их можно было быстро разобрать в случае проверки.

Изначально поселение состояло примерно из 40 трулли. Значительное расширение началось в 1620 году, когда тогдашний граф приказал построить пекарню, мельницу и гостиницу. В конце XVIII века в общине уже проживало более 3500 человек. А в 1797 году Альберобелло освободили от феодальной зависимости и налоговых требований графов Конверсано.

Король Неаполя Фердинанд IV присвоил поселению статус королевского города. После этого строительство новых трулли постепенно сократилось. В то же время сама традиция не исчезла, а старинная архитектура сохранилась как характерная часть городского ландшафта.

Что посмотреть в Альберобелло?

Исторический центр города небольшой, поэтому основные достопримечательности можно осмотреть пешком. Среди них Трулло Соврано, единственный двухэтажный трулло в Альберобелло. Внутри также сохранилась мебель начала XX века.

Единственный двухэтажный трулло / фото Canva

Также стоит обратить внимание на Casa D'Amore, исторический дом 1797 года. Чтобы полюбоваться панорамой города, можно отправиться на смотровую площадку Belvedere Santa Lucia. Особенно живописным это место становится во время заката. Альберобелло также приглашает просто прогуляться по узким улочкам, заглянуть в местные ремесленные мастерские и сувенирные магазины.

Часть трулли можно осмотреть изнутри, а для более подробного знакомства с архитектурой города можно посетить музей территории или отправиться на экскурсию с гидом. После прогулки по городу можно попробовать местные блюда. Например, апулийскую пасту орекьетте с ботвой репы и солеными анчоусами, мясные бомбетте с сыром и травами, жареные шарики из теста петтоле и фрукт бараттьере.

Где находится Альберобелло: смотреть на картах