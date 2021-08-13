Культурный эпицентр Темпельхоф: в Берлине станет на одну творческую локацию больше

Берлинский аэропорт Темпельхоф станет горячей культурной точкой. В прошлом самое большое здание немецкой столицы получит вторую жизнь.

Сейчас 80-летняя здание старого аэропорта в Берлине требует капитальной реконструкции. Ее выполнят в рамках культурной программы "Видение 2030".

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Культурный эпицентр Берлина

Власти Берлина надеется сделать из территории аэродрома новый культурный район. Флагманским проектом является создание галереи на крыше аэропорта. Ее длина достигнет 1 километра. Также будет информационный центр, в котором посетители смогут ознакомиться с историей действующей выставки и объекта в целом.



На крыше будет километровая галерея​ / Фото 34Travel

Старую башню Темпельгоф также откроют для посетителей. Отсюда видна панорама на весь город и прилегающий аэродром. Дополнительно здесь создадут мемориал в честь жертв концлагеря.



В середине здания обустроят художественные пространства / Фото Arch Daily

В 2009 году аэродром вокруг здания открыли для отдыхающих под названием Tempelhof Feld – он стал парком и зоной отдыха. К пандемии здесь происходили несколько музыкальных фестивалей и выставок.

К слову, Темпельхоф был одним из крупнейших сооружений в мире времен Второй мировой войны. Британский архитектор сэр Норман Фостер назвал его "матерью всех аэропортов", а здание до сих пор является архитектурным чудом модернистской эпохи.