Как это – прилететь в один из самых сложных аэропортов Европы: туристка поделилась впечатлениями

Взлетная полоса над океаном, сильные боковые ветра и резкий поворот самолета перед посадкой – такими особенностями отличается аэропорт имени Криштиану Роналду на португальском острове Мадейра, который считается одним из самых сложных для пилотов в Европе.

Журналистка британского издания Express Джули Делахей поделилась впечатлениями от полета на Мадейру и рассказала, какие особенности аэропорта ощущают пассажиры.

Почему аэропорт Мадейры считается сложным для пилотов?

Аэропорт имени Криштиану Роналду имеет необычное расположение: его взлетная полоса окружена океаном и скалами. Кроме того, погодные условия могут создавать сильные боковые ветры, из-за которых пилотам сложнее заходить на посадку. Поэтому выполнять взлет и посадку здесь разрешено только пилотам со специальной подготовкой.

Еще одна особенность – это резкий поворот, который самолет должен выполнить при заходе на посадку. Джули Делахей призналась, что в полной мере осознала его специфику только во время собственного перелета: на финальном этапе захода ее вещи начали скользить в сторону среднего сиденья.

Аэропорт имени Криштиану Роналду / фото Canva

Как изменилась взлетная полоса после авиакатастрофы?

Ранее аэропорт Мадейры был известен прежде всего короткой взлетной полосой. Однако после авиакатастрофы в 1977 году ее удлинили, а впоследствии расширили еще раз. Тогда самолет Boeing 727 рейса TAP 425 выкатился за пределы полосы и упал на пляж. В результате катастрофы погиб 131 человек, находившийся на борту.

Поскольку на острове мало равнинной местности, для удлинения взлетной полосы соорудили конструкцию над Атлантическим океаном, которую поддерживают массивные бетонные опоры. В настоящее время длина взлетной полосы составляет примерно 2,78 километра.

Как выглядит аэропорт имени Криштиану Роналду: смотреть видео

Что больше всего удивило журналистку во время полета?

Несмотря на репутацию аэропорта, перелет Джули Делахей оказался не таким тревожным, как она ожидала. Журналистка отметила, что посадка не была особенно жесткой или опасной по ощущениям. Больше всего внимания привлек резкий поворот самолета при приближении к острову.

А сам взлет запомнился ей прежде всего пейзажами. Джули сидела с правой стороны самолета, откуда могла любоваться домами, расположенными на склонах, и панорамой острова. Перед началом разгона самолет выполнил резкий маневр у океана, однако после этого самолет успешно взлетел, а из окна открылись живописные виды на Атлантику.

Где находится аэропорт имени Криштиану Роналду: смотреть на картах