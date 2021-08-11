Не Турцией и Египтом единым: аэропорт "Борисполь" назвал 10 самых популярных направлений июля
Вопреки распространению новых штаммов COVID-19 и карантинным ограничениям туристы продолжают путешествовать. Однако, есть направления, по которым летают чаще.
Наиболее популярными маршрутами среди пассажиров аэропорта "Борисполь" в июля 2021 года года стали курортные Турция, Египет и Греция. Туда отправились 51% всех путешественников воздушных ворот.
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10 самых популярных направлений из "Борисполя" в июле
Больше всего пассажиров было перевезено в города Турции, Египта, Греции, Черногории, Израиля и украинской Одессы.
- Анталия;
- Шарм-эль-Шейх;
- Стамбул;
- Даламан;
- Тиват;
- Бодрум;
- Хургада;
- Одесса;
- Тель-Авив;
- Ираклион.
Отмечается, что всего в июле 2021 года аэропорт обслужил 1 миллион 168 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пассажиров увеличилось на 60%.
Регулярными рейсами воспользовались 735,6 тысячи путешественников, чартерами – 432,4 тысячи человек.
"Борисполь" вошел в лучшие аэропорты Восточной Европы
Британская компания Skytrax обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира – The World's Best Airports in 2021. Украинский "Борисполь" занял пятое место в категории "Лучший аэропорт Восточной Европы".
В перечень также вошли аэропорты: Венгрии, Румынии, Эстонии, Латвии, Украины, Грузии, Сербии, Словакии, Хорватии и Болгарии.
Отметим, ранее пограничники назвали 10 стран, в которые украинцы едут чаще всего.