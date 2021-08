Наиболее популярными маршрутами среди пассажиров аэропорта "Борисполь" в июля 2021 года года стали курортные Турция, Египет и Греция. Туда отправились 51% всех путешественников воздушных ворот.

Читайте также Где отдохнуть в августе в Украине: 5 непопсовых локаций, которые подарят незабываемые эмоции

10 самых популярных направлений из "Борисполя" в июле

Больше всего пассажиров было перевезено в города Турции, Египта, Греции, Черногории, Израиля и украинской Одессы.

Анталия;

Шарм-эль-Шейх;

Стамбул;

Даламан;

Тиват;

Бодрум;

Хургада;

Одесса;

Тель-Авив;

Ираклион.

Отмечается, что всего в июле 2021 года аэропорт обслужил 1 миллион 168 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пассажиров увеличилось на 60%.

Регулярными рейсами воспользовались 735,6 тысячи путешественников, чартерами – 432,4 тысячи человек.

"Борисполь" вошел в лучшие аэропорты Восточной Европы

Британская компания Skytrax обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира – The World's Best Airports in 2021. Украинский "Борисполь" занял пятое место в категории "Лучший аэропорт Восточной Европы".

В перечень также вошли аэропорты: Венгрии, Румынии, Эстонии, Латвии, Украины, Грузии, Сербии, Словакии, Хорватии и Болгарии.

Отметим, ранее пограничники назвали 10 стран, в которые украинцы едут чаще всего.