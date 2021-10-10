Что ж, авиаперевозчик, получивший 5-звездочный рейтинг безопасности COVID-19 от Skytrax, анонсировал свою традиционную зеленую распродажу. Речь идет о латвийской авиакомпании airBaltic.

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airBaltic устроила распродажу

Отмечается, что распродажа действует только на рейсы из Киева и Одессы в Балтийские страны. Львов в эту акцию не входит, потому что авиаперевозчик не будет осуществлять полеты из этого украинского города в период зимней навигации.

Цена авиабилетов от 25 евро в одну сторону и от 49 евро в обе.

В стоимость самых дешевых билетов входит две единицы ручной клади: 55x40x20 сантиметров и 30x40x10 сантиметров общим весом до 8 килограммов.

Обратите внимание! Распродажа продлится до 19 октября 2021 года и распространяется на полеты с 25 октября 2021 года до 26 марта 2022 года.

Со всеми акционными направлениям можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, авиакомпания выполняет прямые рейсы из Киева в Вильнюс и Ригу, а также из Одессы и Львова в Ригу, откуда предлагает удобные стыковки с интересными направлениями в Балтийские или Скандинавские страны.

Правила бронирования и отмены билетов

Авиакомпания airBaltic понимает ситуацию с коронавирусом, что сложилась во всем мире, поэтому предлагает клиентам выгодные условия.

Если турист покупает билеты по крайней мере за 170 дней до полета, то может оплачивать их постепенно, разделив на две или четыре части. Однако такая услуга платная – 19,9 евро.

Кроме того, авиаперевозчик обновил свои тарифы, поэтому даже базовый тариф Green позволяет изменить даты полета за отдельную плату – 50 евро.