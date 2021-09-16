Как 5-звездочный отель: в Турции запустят поезд класса люкс

В Турции будет курсировать туристический поезд класса люкс уже с февраля 2022 года. Он называется Cappadocia Express и будет перевозить туристов из популярного курорта в Анкару и Стамбул.

Условия в поезде отвечать номера в 5-звездочном отеле. Стоимость билета будет зависеть от размещения и может достигать нескольких тысяч евро.

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Каппадокия Экспресс: детали

Поезда люкс класса запустят на маршрутах Анкара – Каппадокия и Стамбул – Каппадокия. Они будут курсировать ежедневно. Каждый из них будет иметь 14 вагонов, в которых сможет путешествовать около 300 туристов одновременно.

В нашей стране много прекрасных мест, начало проекта – в Каппадокии, потом мы распространим его на Восточную и Юго-Восточную Анатолию, Черное море. Первые рейсы пока будут между Стамбулом и Каппадокией, а затем мы планируем расширить туристическую железнодорожную линию, которая охватит всю страну,

– заявил генеральный директор HIS Турции Эмре Озкан.

По предварительным подсчетам компании должны перевезти около 200 тысяч туристов в год. Стоимость инвестиции в этот проект пока составила 40 миллионов евро. Поэтому стоимость билетов будет немалой – стартовать цены от нескольких тысяч евро. Целевая аудитория: туристы, готовые потратить не менее 5000 евро за поездку.

Проект первого туристического поезда класса люкс реализуют совместно с японской компанией HIS Travel и турецкой компанией Sun Group, занимающейся железнодорожной инфраструктурой.