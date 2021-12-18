5 уютных домиков для тех, кто планирует отпуск в Грузии

Опытные путешественники считают, что настоящий колорит страны раскрывается за пределами центральных улочек и популярных туристических маршрутов. Особенно когда речь идет о такой уникальной местности как Грузия.

Если вы запланировали отдых в этой стране, подберите и соответствующее жилье, которое подарит незабываемые впечатления и максимальный комфорт.

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Kazbegi cabins – Степанцминда, Казбеги



Где отдохнуть в Грузии / Фото booking

Kazbegi cabins находится в горном поселке, поэтому станет идеальным жильем для тех, кто стремится увидеть аутентичную Грузию.

Дом полностью обработан деревом. Большинство мебельных изделий и декора созданы руками владельцев дома, сдающих жилье в аренду. Благодаря огромному панорамному окну вы сможете налюбоваться местными горными видами.

Cottage Chalet in Kvariati – Квариати



Где отдохнуть в Грузии / Фото booking

Квариарти – еще одно место, которое позволит изучить все особенности Грузии: рядом – река, немного дальше – море, со всех сторон поселок окутывают горы. Бонус – гостям, которые забронировали номер, предлагают бесплатный трансфер из аэропорта.

Сам коттедж – это маленькое шале со сдержанным интерьером. Здесь много мелкого декора, подчеркивающего, что вы находитесь именно в Грузии. Шале рассчитано на 5 человек, есть две двуспальные кровати и диван. В домике оборудована полноценная кухня, есть балкон-терраса.

Hilltop Batumi – Батуми



Где отдохнуть в Грузии / Фото booking

Hilltop Batumi – это комплекс А-подобных домов, каждый из которых рассчитан на 3 взрослых. Внутри преобладает натуральное дерево, колорита добавляют винтовые лестницы, гамак и кресла-мешки. Однако главное преимущество домиков – панорамные окна, открывающие прекрасный вид на Батуми.

Duende Hotel – Нинигори, Кахетия



Где отдохнуть в Грузии / Фото booking

Удивительный дом посреди леса стоит на высоких сваях на уровне крон деревьев. Крыша неправильной формы делает его еще более сказочным. Естественно, внутри много дерева и большие окна. Снизу – две террасы. Для тех, кто приехал расслабиться, владельцы советуют воспользоваться гидромассажной ванной под открытым небом. Рядом можно развести костер.

Coziest Cabin in Racha – Агара, Рача-Лечхуми, Квемо Сванетти



Где отдохнуть в Грузии / Фото booking

Расположенный в небольшой горной деревне рядом с легендарными лесами Рачи, этот домик идеально вписывается в окружающий ландшафт. Снаружи и изнутри конструкция обшита деревом. Мебель тоже выполнена из дуба. Внутри есть множество безделушек, от которых веет традициями Грузии. И конечно – большое окно из которого виден восход солнца.