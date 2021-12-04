Несмотря на пандемию COVID-19, закрытые границы и строгие условия въезда, на земле осталось не так много аутентичных мест, куда редко заглядывают туристы. И от этого они становятся еще более привлекательными для людей, которые любят чувствовать себя "первопроходцами".

Собрали пять стран, которые позволят получить новые впечатления и познакомиться с необычной культурой. Рассказываем о них.

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Лихтенштейн

(53 тысячи туристов в год)

5 малоизвестных стран для незабываемого отдыха / Фото unsplash

Небольшое княжество между Австрией и Швейцарией и не отличается густотой населения. На его территории проживает 36 тысяч человек. Неудивительно, что и туристов не так и много. Однако здесь открываются невероятные виды. Средневековые замки возвышаются на фоне альпийских гор, аутентичные деревни поражают своей самобытностью, а пешеходные дорожки простираются на десятки километров.

За 70 тысяч долларов в сутки, вы получаете возможность попробовать вина из коллекции усадьбы принца Ганса-Адама II и поселиться в имении, вмещающем 150 гостей.

Сьерра-Леоне

(52 тысячи туристов в год)

"Львовые горы", а именно так переводится название страны, расположенные на побережье Атлантического океана. Африканское государство впервые появилось на картах испанских моряков в 15 веке. Однако и сейчас мало людей знает о его существовании.

В настоящее время страна занимает 215 место по уровню ВВП в мире и считается одной из самых бедных. Однако это не влияет на красоту, которую видят немногочисленные туристы, решающиеся посетить пляжи Сьерра-Леоне.

Тонга

(46 тысяч туристов в год)

5 малоизвестных стран для незабываемого отдыха / Фото unsplash

Это королевство занимает 170 островов Тихого океана. Большинство из них – безлюдные. Однако все они славятся невероятно красивыми пляжами, коралловыми рифами, густыми лесами и туристическими маршрутами. В стране развит дайвинг, ведь у берега очень много разных красивых рыб. А еще на некоторых островах виднеются горы, защищающие города от ветра и холода.

Туризм в Тонге не развит из-за его удаленности от материка и плохой инфраструктуры. Добраться до островов – задача не из легких. Но те, кто все же преодолеет расстояние, смогут насладиться удивительными пейзажами.

Кирибати

5,3 тысячи туристов в год

В 1960-х годах острова этой страны были ареной для военных испытаний. Здесь взорвали не одну тысячу бомб, что отпугивает туристов и сейчас. Однако с тех пор государство полностью изменилось. Она переработала военные объекты в отели и развлекательные центры, улучшила инфраструктуру и начала развивать гостинично-ресторанный бизнес. Один из самых популярных островов архипелага называется Рождество. Его жители могут первыми встретить Новый год. Большинство людей посещают этот курорт именно во время зимнего отпуска.

На Кирибате всегда тепло и солнечно. Здесь много невероятных пляжей, окруженных яркими коралловыми рифами. Это делает страну привлекательной для дайверов.

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Тувалу

1,2 тысячи туристов в год

5 малоизвестных стран для незабываемого отдыха / Фото unsplash

Всего один самолет в неделю доставляет туристов на острова Тувалу. Поэтому логичным кажется, что 94% населения – коренные жители, почти никогда не покидавшие свою страну. Архипелаг имеет невероятные шансы стать одним из самых популярных курортов. Здесь для этого есть все: живописная природа, комфортабельные пляжи, теплая погода. Однако плохая инфраструктура мешает развиваться туристическому бизнесу в регионе. А удаленность от материка делает дорогу тяжелой и длинной.

В связи с пандемией COVID-19 большинство стран мира имеют свои карантинные ограничения, влияющие на туристическую сферу. Перед планированием поездки изучитена территорию избранной страны для иностранцев.