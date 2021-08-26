5-летняя девочка из Ровно покорила вершину Большого Кавказа: мотивирующие фото юной альпинистки

5-летняя Александра Канкрова из Ровно покорила вместе с отцом покорила вершину Центральная Лайла. Ее высота превышает 4 километра. Правда, это не первое пешее восхождение юной альпинистки.

К походу Александра готовилась вместе с папой Ильей. Накануне они провели 3 зимние восхождения в украинских Карпатах.

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Покорила гору в 4 километра в 5 лет

Девочка родилась в семье с активными родителями, поэтому свой первый поход в горы осуществила в возрасте 1 год и 2 месяца. Тогда она только научилась ходить.

Это пешеходное горнаое путешествие по Кавказу продолжалась 20 дней. В результате – Александра вместе с группой 14 августа покорила самую высокую гору Сванетського хребта центрального Кавказа – Лайлу. Ее высота достигает 4 009 метров.



5-летняя альпинистка на вершине / Фото Ильи Канкрова

Дочь давно меня просила сходить. Мы в походы ходим давно, а в этом году начали ходить в зимние. Она была подготовлена, настроена,

– рассказал отец девочки Илья Канкров.

Зимой они сходили на вершины Пикуй и Мармаросы. Тогда по словам Ильи был штормовой ветер, скорость которого достигала 10 метров в секунду. Александра также ночевала в палатках, когда температура опускалась ниже 20 градусов мороза.



Подъем на вершину Лайлу / Фото Ильи Канкрова

Во время подъема на Лайлу группе мешали дожди и грози. А вершина была "порвана" трещинами в леднике, который ее покрывает. В результате пришлось идти почти вертикально вверх, применяя альпинистское снаряжение.



Подъем на Лайлу / Фото Ильи Канкрова

После спуска Александра вместе с группой еще посетила несколько перевалов, перешла вброд реку, а потом – поехала отдыхать в Батуми. Сейчас они с отцом готовятся к покорению новой вершины, которую пока держат в секрете.



Совместное фото на Лайле / Фото Ильи Канкрова