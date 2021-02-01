Одесса – город у моря, который скрывает много секретов и вы можете почувствовать магию только тогда, когда сойдете с туристических улиц, пойдете к морю в ливень или просто сядете на трамвай №5.

Источник: "О, Море"

Редакция пообщалась с гидом Екатериной Курлап. Она порекомендовала туристам несколько идей для прогулок Одессой, после которых вы откроете ее по-другому.

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Куда пойти в Одессе

На блошиный рынок

Работает каждые выходные у Староконного рынка. Это то место, где можно найти много интересных раритетных вещей, послушать настоящую одесскую речь, потому что все торговцы там – коренные одесситы. Можно купить что-то хотя бы ради того, чтобы завести разговор.



Блошиный рынок / tic.in.ua

Сесть на трамвай №5

Он едет по прекрасному маршруту – с Молдаванки через Привоз и Французский бульвар к Аркадии. Можно любоваться картинкой за окном и просто слушать разговоры.

Посетить одесские музеи

Зимой гид советует обратить внимание на музеи. Сейчас они меняются, трансформируются. Например, в художественном музее теперь молодая команда, которая придумывает различные события, лекции, кинопоказы, выставки, что тоже может быть интересно кроме основной коллекции.

Также стоит посетить маленькие музеи, например Музей евреев или Палеонтологический, всего их более 20 и они заслуживают вашего внимания.



Одесский художественный музей / hotel-deribas.com

Свернуть с центральных улиц

Каждому туристу стоит свернуть с 3 – 4 классических центральных улиц города, которыми гуляют все. Тогда вы сможете просто, без конкретной цели пройтись и увидеть совсем другую Одессу. Изучайте ее не торопясь, гуляйте, слушайте, смотрите на фасады.

Погулять у моря

Обязательно пойдите к морю, оно прекрасно в любую погоду, даже в дождь там есть что делать.



Что делать в Одессе зимой / skopeli.com

Удачной поездки!