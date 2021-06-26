Однако даже в городской черте есть 4 доступных и малоизвестных пляже. Здесь можно отдохнуть без кучи соседей вокруг.

Актуально Куда поехать в июне в Украине: летние направления, которые подарят незабываемые впечатления

Пляж возле 411-ой батареи

Этот пляж любят местные, поскольку он оборудован для комфортного отдыха, но довольно малолюдный. Кроме того, здесь достаточно чистая вода и хорошее дно. Он расположен у знакового исторического объекта. От него надо пройти через парк, спуститься к частному сектору, а там еще немного – и уже море!

Чтобы добраться до пляжа надо сесть на 191 или 185 маршрутку и проехать в парк-музей героической обороны Одессы 411-й батареи.

Мыс Большой Фонтан

Живописная местность в Одессе – мыс Большой Фонтан. Это пляж называется "Золотой берег" через яркие оттенки песка. Кроме того, здесь есть живописные холмы, тоже интересно исследовать.

Как доехать: автобусом 197 или трамваем №18 до остановки "16-я станция".

Интересно знать! Это название сохранилось еще со времен, когда в Одессе была конная железная дорога. Всего было 19 остановок, которые назывались "станциями".

Пляж в Рыбпорту

Кроме малолюдного пляжа здесь есть еще одна изюминка - зелено-белый маяк. К нему есть проход, чтобы туристы могли подойти к зданию ближе и в удовольствие сделать фото в разных ракурсах.

Кроме того, это же – порт! Поэтому время можно наблюдать за тем, как заходят и швартуются суда.

Этот пляж расположен немного за городом, и к сожалению, добраться общественным транспортом не получится. Если вы на машине, то надо ехать в сторону Черноморска, параллельно следя за картами, чтобы не прозевать поворот.

Пляж "Скалодром"

Это место с невероятными пейзажами, поскольку пляж окружен крытыми скалами. Вода в море остается чистой даже в разгар сезона, поскольку побережье – каменистое. Но есть все условия, чтобы загорать с комфортом, устроить пикник или отдохнуть от шумного города. Территория пляжа оборудована раздевалками.

Доехать можно на трамвае № 5 до остановки "Санаторий Чкалова".

Осторожно! Около санатория есть одноименный нудистский пляж.