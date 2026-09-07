Куда поехать в Европе на один день: 10 лучших осенних направлений

Осень – прекрасная пора для путешествий по Европе. В этот период туристов уже становится меньше, а погода мягче и гораздо лучше подходит для длительных прогулок.

Планируя поездку за границу, не обязательно ограничиваться только самыми известными европейскими городами, пишет Euronews.

Куда поехать в Европе на один день?

По пути к запланированному месту назначения можно сделать дополнительную остановку в небольшом историческом городке, чтобы посетить музей или объект ЮНЕСКО. Благодаря такому подходу удастся разнообразить поездку, не тратя на нее дополнительный день.

Такие однодневные поездки между основными пунктами назначения дают возможность исследовать менее известные места. Эти остановки фактически позволяют добавить к отпуску еще одну интересную локацию.

Среди направлений, вошедших в десятку лучших остановок, есть три особенно интересных места:

Помпеи в Италии;

Чешский Крумлов;

Коимбра в Португалии,

Помпеи, Италия

Первое место в рейтинге заняли Помпеи. Этот древнеримский город расположен менее чем в часе езды от Неаполя, поэтому его удобно включить в маршрут.

В одном районе Помпеи расположены сразу два театра. В Большом театре в свое время проходили греко-римские представления, а меньший Одеон использовали для поэтических и музыкальных постановок.

Тем, кто интересуется природой и садами, стоит обратить внимание на Виллу Юлии Феликс. Это аристократический комплекс I века нашей эры, на территории которого сохранился большой декоративный сад.

Чешский Крумлов, Чехия

Второе место в списке занимает Чешский Крумлов на юге Чехии. От Праги до города примерно 4 часа езды. Исторический центр отличается старинной застройкой, а одной из главных достопримечательностей является замок Чешский Крумлов. В прошлом он был резиденцией чешской аристократии.

Замковый комплекс сохранил часть материальной структуры, интерьеров и архитектурных элементов.

Коимбра, Португалия

Третье место в рейтинге занял исторический город Коимбра в центре Португалии. Он привлекает путешественников необычной архитектурой и старинными достопримечательностями.

Город также стоит посетить гурманам, поскольку местная кухня имеет свои особенности. Путешественники здесь могут попробовать миногу и угря – местные деликатесы.

В десятку лучших мест для однодневных экскурсий по Европе осенью 2026 года вошли:

Помпеи, Италия Чешский Крумлов, Чехия Коимбра, Португалия Обидуш, Португалия Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия Братислава, Словакия Авейру, Португалия Кутна-Гора, Чехия Монтепульчано, Италия Назаре, Португалия

Поэтому во время осеннего путешествия не обязательно ограничиваться основными туристическими центрами. Дополнительная остановка по пути поможет еще лучше познакомиться со страной.