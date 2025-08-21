Чтобы взять шезлонг на некоторых пляжах в Европе, надо отдать около тысячи евро. Для кого-то это как стоимость отпуска.

Самую высокую цену летом 2025 года зафиксировали на одном из пляжей Испании. Это колоссальных 1200 евро, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Обратите внимание Где отдохнуть в Греции осенью: живописный остров с +28 в сентябре, о котором мало кто знает

Где зафиксированы самые высокие цены на шезлонги в Европе?

Самую высокую цену нашли в известном пляжном клубе Коста-дель-Соль – Club La Cabane. Именно там стоимость пляжной кровати стоит около 1200 евро. Цену оправдывают тем, что вся пляжная инфраструктура выполнена в стиле Dolce & Gabbana.

На таком шезлонге могут разместиться три человека, поэтому если разделить эту стоимость, будет дешевле. В стоимость входит ваучер на 200 евро, который можно обменять на шампанское. Но стоит отметить, что даже для состоятельного туриста, это очень высокая цена.

Далее в списке пляжи, где цена за "место под солнцем" составляет до 1000 евро:

La Scogliera, Позитано, Италия – 848 евро;

Um Beach House, Майорка – 700 евро;

Monte-Carlo Beach Club, Monaco – 350 евро;

Arienzo Beach Club, Позитано, Италия – 600 евро;

Nikki Beach, Сардиния – 400 евро;

Gran Folies Beach Club, Майорка – 340 евро;

One Fire, Амальфи, Италия – 318 евро;

La Réserve à la Plage, Вар, Франция – 250 евро.



Цены на шезлонги на самых дорогих пляжах / Данные Daily Mail

Согласно исследованиям, больше всего за последние несколько лет цены на шезлонги выросли в Италии, на Майорке и на Ибице. Из-за этого больше всего возмущаются местные жители, для которых отдых становится недоступным.