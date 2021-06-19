Как получить от путешествия максимум приятных впечатлений: 10 лайфхаков

Каждый раз, когда мы собираемся в путешествие, то надеемся не только отдохнуть, но и получить как можно больше приятных впечатлений. Иногда это удается, а иногда мы привозим из отпуска чемодан разочарований. Редакция Travel24 вошла во 10 советов, которые помогут получить максимум впечатлений от путешествия.

Эти лайфхаки работают на всех путешествиях, независимо от страны, масштаба и продолжительности. Потому главная цель отпуска (даже короткой) - это сформировать максимум приятных воспоминаний.

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Ищите информацию

Подготовка играет очень важную роль. Стоит найти как можно больше информации о месте, куда вы планируете путешествие и где хотите остановиться. Также следует заблаговременно определиться с тем, что хотите увидеть в той или иной локации - поэтому продумайте маршрут до его начала.

Разумно выбирайте жилье

Бронировать отели лучше через известные сайты и обращать внимание на расположение жилья, отзывы, рейтинг. Иногда лучше забронировать дорогой вариант в центре, чем тратить драгоценное время на поездки из окрестностей.

Также обратите внимание:

включен ли в стоимость завтрак;

круглосуточный ресепшен;

наличие холодильника в номере и тому подобное.

Определите критерии для своего комфорта.

Берите только необходимое

В идеале – минимизировать количество вещей до необходимого набора, отказаться от лишнего или предметов, проще приобрести на месте. Продумайте комбинации различных образов с минимумом элементов.

Фиксируйте

Записывайте свои мысли, впечатления, смешные слова с местного языка, фотографируйте и снимайте видео. Слушайте, смотрите, собирайте вкусы и запахи. У каждого свой способ, но ученые доказали, что дополнительно зафиксированы приятные впечатления дольше сохраняются в памяти. Не спешите "фильтровать" снимки и записи - оставьте это на период, когда вернетесь домой.

Создавайте свои маршруты

... и не тратьте время на известные достопримечательности (если это, конечно, не цель вашей поездки). Поэтому когда проводите подготовку к путешествию, найдите интересные места именно для вас, а не топовые локации из путеводителей.

Не пытайтесь объять необъятное

Иногда наши планы на путешествие масштабнее наши возможности. Поэтому следует принять факт, что это - отдых, а не соревнование. И в случае, если вы не успеете что-то увидеть, то у вас будет повод вернуться еще.

Не голодайте

На ваше усмотрение, но лучше есть качественную и недорогую еду. Это обезопасит от лишних расходов и отравлений.

Однако местная кухня любой страны стоит того, чтобы ее попробовать. Найдите симпатичное и недорогое кафе, где едят местные жители, и закажите то же. Наслаждайтесь! Конечно, если у вас есть сомнения в качестве пищи или в устойчивости вашего желудка, лучше воздержаться.

Придумайте свою "фишку"

Кроме маршрута, стоит придумать изюминку для путешествия. Например, пить кофе с хорошим видом (тут круто – у памятников или в туристических локациях). Потому что вкус кофе с видом – особенный!

Не покупайте хлам

Тратьте деньги на то, что действительно очень хотите. Например, вас никто не заставляет покупать сувениры или обязательно скупать мангиты на холодильник. Выбирайте сердцем, возможно – чай, специи или открытки.

После путешествия: продолжите удовольствие

Желательно не пытаться успеть "с корабля на бал". Хотя бы день посвятите просмотра фото, расскажите знакомым о поездке или приготовьте лакомство, который попытались в путешествии.

..И начинайте планировать новое путешествие. В мире еще столько всего интересного!