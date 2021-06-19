Как получить от путешествия максимум приятных впечатлений: 10 лайфхаков

Каждый раз, когда мы собираемся в путешествие, то надеемся не только отдохнуть, но и получить как можно больше приятных впечатлений. Иногда это удается, а иногда мы привозим из отпуска чемодан разочарований. Редакция Travel24 вошла во 10 советов, которые помогут получить максимум впечатлений от путешествия.
Эти лайфхаки работают на всех путешествиях, независимо от страны, масштаба и продолжительности. Потому главная цель отпуска (даже короткой) - это сформировать максимум приятных воспоминаний.
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Ищите информацию
Подготовка играет очень важную роль. Стоит найти как можно больше информации о месте, куда вы планируете путешествие и где хотите остановиться. Также следует заблаговременно определиться с тем, что хотите увидеть в той или иной локации - поэтому продумайте маршрут до его начала.
Разумно выбирайте жилье
Бронировать отели лучше через известные сайты и обращать внимание на расположение жилья, отзывы, рейтинг. Иногда лучше забронировать дорогой вариант в центре, чем тратить драгоценное время на поездки из окрестностей.
Также обратите внимание:
- включен ли в стоимость завтрак;
- круглосуточный ресепшен;
- наличие холодильника в номере и тому подобное.
Определите критерии для своего комфорта.
Берите только необходимое
В идеале – минимизировать количество вещей до необходимого набора, отказаться от лишнего или предметов, проще приобрести на месте. Продумайте комбинации различных образов с минимумом элементов.
Фиксируйте
Записывайте свои мысли, впечатления, смешные слова с местного языка, фотографируйте и снимайте видео. Слушайте, смотрите, собирайте вкусы и запахи. У каждого свой способ, но ученые доказали, что дополнительно зафиксированы приятные впечатления дольше сохраняются в памяти. Не спешите "фильтровать" снимки и записи - оставьте это на период, когда вернетесь домой.
Создавайте свои маршруты
... и не тратьте время на известные достопримечательности (если это, конечно, не цель вашей поездки). Поэтому когда проводите подготовку к путешествию, найдите интересные места именно для вас, а не топовые локации из путеводителей.
Не пытайтесь объять необъятное
Иногда наши планы на путешествие масштабнее наши возможности. Поэтому следует принять факт, что это - отдых, а не соревнование. И в случае, если вы не успеете что-то увидеть, то у вас будет повод вернуться еще.
Не голодайте
На ваше усмотрение, но лучше есть качественную и недорогую еду. Это обезопасит от лишних расходов и отравлений.
Однако местная кухня любой страны стоит того, чтобы ее попробовать. Найдите симпатичное и недорогое кафе, где едят местные жители, и закажите то же. Наслаждайтесь! Конечно, если у вас есть сомнения в качестве пищи или в устойчивости вашего желудка, лучше воздержаться.
Придумайте свою "фишку"
Кроме маршрута, стоит придумать изюминку для путешествия. Например, пить кофе с хорошим видом (тут круто – у памятников или в туристических локациях). Потому что вкус кофе с видом – особенный!
Не покупайте хлам
Тратьте деньги на то, что действительно очень хотите. Например, вас никто не заставляет покупать сувениры или обязательно скупать мангиты на холодильник. Выбирайте сердцем, возможно – чай, специи или открытки.
После путешествия: продолжите удовольствие
Желательно не пытаться успеть "с корабля на бал". Хотя бы день посвятите просмотра фото, расскажите знакомым о поездке или приготовьте лакомство, который попытались в путешествии.
..И начинайте планировать новое путешествие. В мире еще столько всего интересного!