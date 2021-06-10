Не только самая длинная в мире: 10 фактов о Великой китайской стене

Великая Китайская стена является одной из самых известных рукотворных достопримечательностей мира. Огромные укрепления были предназначены для защиты территорий Китая от кочевых племен, а также выполняли функцию таможенного поста вдоль Шелкового пути для поддержания порядка на границе.

Сооружение строили в течение 2000 лет. Сначала стены возводили из обычной утрамбованной земли, со временем начали использовать кирпич. По подсчетам, 70% китайского населения было привлечено к строительству ранних участков Великой стены, созданных во времена династии Цинь.

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Больше интересностей об этом действительно величественном сооружении вы узнаете дальше.

Самая длинная в мире постройка

Великая китайская стена – самое длинное сооружение в мире. Ее длина составляет 21 196 километров.

Не одна сплошная стена

Хотя название Великая китайская стена создает впечатление о непрерывной линии кладки, на самом деле это не так. Памятник является системой укреплений, построенных различными династиями. Многие из них проходят параллельно друг другу и не все содержат фактические стены. Траншеи и природные барьеры, такие как реки и холмы, также считаются частью Великой китайской стены.

То, что сохранилось до сих пор, сравнительно новое

Строительство культового сооружения началось еще в VII веке до нашей эры и продолжалось различными древнекитайскими государствами. В III веке до нашей эры император Цинь Ши Хуан начал объединять эти участки, однако со временем все эти ранние стены исчезли.

Согласно официальной информации, из 21 196 километров Великой стены 8 850 километров построено династией Мин, которая правила с 1368 по 1644 годы. Сюда входит 6 259 километров фактической стены, которая сегодня является одной из самых посещаемых участков.



Великая Китайская стена / Фото Shutterstock

На строительстве стены работали осужденные

Великую китайскую стену строили более 1 миллиона человек, в частности, гражданские, военнопленные, солдаты и осужденные. Последних заставляли работать рабочими, особенно во время династий Цинь и Хань. Среди них были разные преступники: начиная от убийц и заканчивая теми, кто уклонялся от уплаты налогов.

Осужденным брили и заставляли их носить железные перстни. Их обязанностями было соблюдение вахты днем и строительство ночью.

Стена медленно исчезает

Великая китайская стена пролегает через 15 различных регионов и обслуживать такую длиннющую территорию чрезвычайно сложно. Это привело к значительным разрушениям.

По подсчетам, почти треть структуры династии Мин уже исчезла. На самом деле в отчете Общества Великой китайской стены за 2014 год отмечалось, что менее чем 10% памятника находятся в состоянии, которое можно отнести к должному, тогда как 74% – в плохом виде.

Для строительства использовали рис

Рис известен своими липкими свойствами. Строители Великой китайской стены воспользовались такими качествами, чтобы создать более устойчивое укрепление. Амилопектин в составе риса – одна из причин, которая позволила сооружению уцелеть до наших времен.

Стены не видны из космоса

Существует миф, что Великую китайскую стену можно увидеть из космоса невооруженным глазом, однако это не так. Космонавты неоднократно подтверждали, что сооружения не видны даже на низкой орбите Земли. И одной из причин и материалы, из которых она изготовлена.

Очень-очень трудно отличить Великую китайскую стену на фотографии космонавтов, поскольку материалы, использованные в стене, по цвету и фактуре похожи на материалы земли,

– сказал главный научный сотрудник NASA по вопросам наблюдения за Землей в Космическом центре Джонсона Камлеш П. Лулла.

Стена окутана бесчисленными историями и легендами

Безусловно, такое величественное сооружение, к строительству которого было привлечено столько людей, просто не могло не стать источником для многочисленных рассказов и легенд.

Одним из самых известных примеров того, как Великая китайская стена стала частью культуры, является история которая рассказывает о том, как мужчина по имени Цзянну умер во время строительства. Его жена была убита горем. Она так плакала за своим мужем, что часть стены упала и женщина смогла достать кости своего мужа, чтобы похоронить его должным образом.

Всего при строительстве стены погибли примерно 400 тысяч человек.

До сих пор открывают новые участки стены

Исследователи все еще открывают новые участки сооружения.

В частности в 2009 году с помощью инфракрасных дальномеров и GPS удалось найти часть стены династии Мин. Участок длиной почти 290 километров был покрыт холмами, траншеями и реками.

В 2015 году археологи обнаружили почти 10 километров руин стены на границе автономного района Нинся Хуэй и провинции Ганьсу. Считается, что эти 9 секций – это участки, построенные во времена династии Цинь.

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Одно из новых 7 чудес света

В 2007 году Великая китайская стена была признана одним из новых 7 чудес света и пополнила уважаемую компанию других знаковых достопримечательностей, таких как Мачу-Пикчу, Тадж-Махал и Колизей.

Список, основанный Фондом "Новые 7 чудес", представляет собой переосмысление оригинального списка, который создали древние греки.