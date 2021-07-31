Образовались более 70 миллионов лет назад: 10 фактов о меловых горах на Харьковщине

31 июля 2021 , 07:20
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Источник:

walking.in.ua

Меловые горы, завораживающие каждого путешественника, раскинулись на северо-востоке Харьковской области. Белоснежные склоны тянутся на несколько десятков километров вдоль реки Оскол.

Горы не слишком высокие, и если на них подняться, то можно увидеть удивительный пейзаж. Это отличное место для прогулок и фотосессий, и оно стоит того, чтобы узнать о нем немного больше.

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10 интересных фактов о меловых горах

  • #1

Меловые горы образовались более 70 миллионов лет назад на месте палеогенового моря.

  • #2

О том, что раньше горы были под водой, свидетельствуют так называемые "чертовы пальцы" – остатки ископаемых моллюсков, которые до сих пор можно найти на склонах.

 

  • #3

Меловые горы представляют собой каскад холмов с чудными формами, живописными оврагами, скалами и пещерами с длинными коридорами.

  • #4

Каждая гора имеет свой образ: одна напоминает вулкан, другая – голову индийца.

  • #5

Горы в Харьковской области являются уникальными, поскольку они единственные в Украине, где сохранилась первозданная природа меловых отложений. И этому поспособствовала, в частности, удаленность от крупных городов.

  • #6

Местность возле меловых гор стала домом для примерно 30 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.

  • #7

Наиболее живописной частью гор считают холмы, которые раскинулись между селами Новомлинск и Каменка.

  • #8

Уникальные меловые склоны включены в состав Национального природного парка "Двуречанский".

  • #9

Территория заповедника содержит источники с лечебной минеральной водой.

  • #10

Кроме тишины и релакса, здесь еще можно устроить пляжный отдых на берегу Оскола.

 

Автор: Іванна Кутнів