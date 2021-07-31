Горы не слишком высокие, и если на них подняться, то можно увидеть удивительный пейзаж. Это отличное место для прогулок и фотосессий, и оно стоит того, чтобы узнать о нем немного больше.

Читайте также Нетипичные курорты Греции: где отдохнуть в малолюдном райском уголке – волшебные фото

10 интересных фактов о меловых горах

#1

Меловые горы образовались более 70 миллионов лет назад на месте палеогенового моря.

#2

О том, что раньше горы были под водой, свидетельствуют так называемые "чертовы пальцы" – остатки ископаемых моллюсков, которые до сих пор можно найти на склонах.

#3

Меловые горы представляют собой каскад холмов с чудными формами, живописными оврагами, скалами и пещерами с длинными коридорами.

#4

Каждая гора имеет свой образ: одна напоминает вулкан, другая – голову индийца.

#5

Горы в Харьковской области являются уникальными, поскольку они единственные в Украине, где сохранилась первозданная природа меловых отложений. И этому поспособствовала, в частности, удаленность от крупных городов.

#6

Местность возле меловых гор стала домом для примерно 30 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.

#7

Наиболее живописной частью гор считают холмы, которые раскинулись между селами Новомлинск и Каменка.

#8

Уникальные меловые склоны включены в состав Национального природного парка "Двуречанский".

#9

Территория заповедника содержит источники с лечебной минеральной водой.

#10

Кроме тишины и релакса, здесь еще можно устроить пляжный отдых на берегу Оскола.