Горы не слишком высокие, и если на них подняться, то можно увидеть удивительный пейзаж. Это отличное место для прогулок и фотосессий, и оно стоит того, чтобы узнать о нем немного больше.
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10 интересных фактов о меловых горах
- #1
Меловые горы образовались более 70 миллионов лет назад на месте палеогенового моря.
- #2
О том, что раньше горы были под водой, свидетельствуют так называемые "чертовы пальцы" – остатки ископаемых моллюсков, которые до сих пор можно найти на склонах.
- #3
Меловые горы представляют собой каскад холмов с чудными формами, живописными оврагами, скалами и пещерами с длинными коридорами.
- #4
Каждая гора имеет свой образ: одна напоминает вулкан, другая – голову индийца.
- #5
Горы в Харьковской области являются уникальными, поскольку они единственные в Украине, где сохранилась первозданная природа меловых отложений. И этому поспособствовала, в частности, удаленность от крупных городов.
- #6
Местность возле меловых гор стала домом для примерно 30 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.
- #7
Наиболее живописной частью гор считают холмы, которые раскинулись между селами Новомлинск и Каменка.
- #8
Уникальные меловые склоны включены в состав Национального природного парка "Двуречанский".
- #9
Территория заповедника содержит источники с лечебной минеральной водой.
- #10
Кроме тишины и релакса, здесь еще можно устроить пляжный отдых на берегу Оскола.