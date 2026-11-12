Це фінське місто стає шалено популярним у зимовий період: чим воно так приваблює туристів

Засніжені ліси, замерзлі озера та будиночки зі скляними дахами, крізь які можна спостерігати за зоряним небом. У Європі є місто, де зимова казка стає частиною повсякденного життя, а туристам не доводиться витрачати кілька днів на дорогу, щоб опинитися за Полярним колом.

Йдеться про Рованіємі – столицю фінської Лапландії, розташовану неподалік від Полярного кола. Місто приваблює туристів можливістю побачити північне сяйво, познайомитися з культурою регіону та відвідати резиденцію Санта-Клауса.

Інтерес до напрямку зростає: за даними видання Travel Off Path, із жовтня 2025 року до квітня 2026 року тут зафіксували 1,5 мільйона ночівель. На наступний зимовий сезон прогнозують ще 7% зростання, а це приблизно 100 тисяч додаткових ночівель.

Чим Рованіємі приваблює туристів узимку?

Одна з переваг міста – це зручне транспортне сполучення. Міжнародний аеропорт Рованіємі взимку приймає рейси з понад 30 європейських аеропортів. Переліт із багатьох великих міст Європи займає 3 – 4 години. Аеропорт розташований приблизно за 10 хвилин їзди від центру міста та за 5 хвилин від селища Санта-Клауса.

Саме Santa Claus Village – одна з головних туристичних локацій Рованіємі. Селище працює протягом усього року: тут є дерев'яні будиночки, сувенірні крамниці, ресторани та святкова ілюмінація. Відвідувачі можуть зустрітися із Санта-Клаусом у його офісі та надіслати листівку зі спеціальним штемпелем Полярного кола.

Santa Claus Village / фото Canva

Де зупинитися та скільки коштує відпочинок у Рованіємі?

У місті можна обрати як традиційний котедж, так і скляний будиночок із панорамними вікнами для спостереження за північним сяйвом. Travel Off Path називає кілька варіантів проживання:

Santa Claus Holiday Village – від 150 доларів за ніч. Котеджі з кухнями, саунами й терасами розташовані на території селища Санта-Клауса.

– від 150 доларів за ніч. Котеджі з кухнями, саунами й терасами розташовані на території селища Санта-Клауса. Nova Skyland Hotel – від 310 доларів. Готель пропонує скандинавські апартаменти та вілли з панорамними вікнами.

– від 310 доларів. Готель пропонує скандинавські апартаменти та вілли з панорамними вікнами. Arctic SnowHotel / Glass Igloos – від 350 доларів. Скляні іглу розташовані приблизно за 30 хвилин від міста.

– від 350 доларів. Скляні іглу розташовані приблизно за 30 хвилин від міста. Apukka Resort – від 395 доларів. Курорт біля озера зі скляними будиночками.

– від 395 доларів. Курорт біля озера зі скляними будиночками. Arctic TreeHouse Hotel – від 400 доларів. Готель із дерев'яними номерами та великими панорамними вікнами.

– від 400 доларів. Готель із дерев'яними номерами та великими панорамними вікнами. Glass Resort – від 595 доларів. Апартаменти зі скляними дахами, власними саунами та відкритими гідромасажними ваннами.

Як ви вже могли зрозуміти, відпочинок тут не з дешевих: за оцінкою видання, триденна поїздка для двох може коштувати від 1 500 до 2 500 доларів.

Які зимові розваги пропонують у фінській Лапландії?

У Рованіємі можна не лише відвідати селище Санта-Клауса, а й вирушити досліджувати засніжені ліси та замерзлі озера. Одна з найпопулярніших розваг – це сафарі на собачих упряжках. Туристи можуть покататися на санях серед зимових пейзажів, а також познайомитися з хаскі.

Ще одна популярна активність – екскурсії для спостереження за північним сяйвом. Гіди відвозять туристів подалі від міського освітлення, до лісів і замерзлих озер. Серед інших розваг:

прогулянки на санях із північними оленями;

сафарі на снігоходах із Lapland Safaris або Safartica;

підлідна риболовля на замерзлих озерах;

знайомство з культурою народу саамі через ремісничі майстер-класи та розповіді про традиції.

У Фінляндії популярна сауна / фото Canva

Окремо варто спробувати фінську сауну. У країні налічують приблизно 3,3 мільйона саун при населенні 5,6 мільйона осіб. У Рованіємі відвідати таку можна в Roiske Arctic Sauna Retreat біля річки. Годинний сеанс коштує від 33 доларів.

Де розташоване місто Рованіємі: дивитись на картах