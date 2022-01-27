Романтичний лютий з Bees: лоукостер проводить розпродаж з бонусами до Дня Валентина

Український лоукостер Bees Airline проводить акцію до Дня усіх закоханих. Квитки на лютий можна придбати зі знижкою 25%.

Крім того, авіаперевізник дарує -14% на додаткові послуги.

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Bees проводить розпродаж до Дня святого Валентина

Так, знижка 25% для рейсів працює за промокодом ALL_U_NEED_IS_LOVE, а для отримання 14% на додаткові послуги потрібно використовувати WITH_LOVE.

Авіакомпанія Bees Airline виконує рейси з України в міста Азербайджану, Іспанії, Греції, Грузії, Болгарії, Вірменії, Кіпру, Чехії та ОАЕ.

Приклади дешевих напрямків із Києва:

Єреван – 41 євро;

– 41 євро; Тбілісі – 44 євро;

– 44 євро; Барселона – 56 євро;

– 56 євро; Шарджа – 93 євро.

Щодо внутрішніх рейсів, то з врахуванням знижки квитки можна купити за ціною від 520 гривень в один бік.

Вартість найдешевших квитків передбачає тільки ручну поклажу вагою 7 кілограмів і розміром 55x40x23 сантиметрів.

Акція триватиме, а вирушити у подорож потрібно з 1 по 28 лютого 2022 року.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті Bees Airline або на пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, kiwi, чи skyscanner.

Квитки на сайті Bees на рейс Київ – Барселона з врахуванням знижки:

Додаткова послуга "Освідчення в коханні"

Також авіакомпанія пропонує освідчитись по спікер фону просто на борту літака під час рейсу.

Освідчуйся по спікер фону просто на борту! Так-так. Всі пасажири почують твоє оригінальне зізнання. А головне ВОНА! Це безсумнівно стане одним з унікальних моментів, до якого ви неодноразово будете повертатися у думках,

– йдеться у повідомленні.

Для замовлення послуги потрібно:

обрати послугу "Привітання екіпажу" в додаткових послугах;

відправити заявку;

зазначити "Освідчення по спікер фону";

зачекати на відповідь чи дзвінок контакт центру;

після зльоту підійти до старшого бортпровідника на початку салону, він (вона) скоординує щодо подальших дій.

Крім того, ви можете замовити романтичний набір з тріо мусових десертів та букету троянд.