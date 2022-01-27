Романтичний лютий з Bees: лоукостер проводить розпродаж з бонусами до Дня Валентина
Джерело:пресслужба Bees Airline
Український лоукостер Bees Airline проводить акцію до Дня усіх закоханих. Квитки на лютий можна придбати зі знижкою 25%.
Крім того, авіаперевізник дарує -14% на додаткові послуги.
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Bees проводить розпродаж до Дня святого Валентина
Так, знижка 25% для рейсів працює за промокодом ALL_U_NEED_IS_LOVE, а для отримання 14% на додаткові послуги потрібно використовувати WITH_LOVE.
Авіакомпанія Bees Airline виконує рейси з України в міста Азербайджану, Іспанії, Греції, Грузії, Болгарії, Вірменії, Кіпру, Чехії та ОАЕ.
Приклади дешевих напрямків із Києва:
- Єреван – 41 євро;
- Тбілісі – 44 євро;
- Барселона – 56 євро;
- Шарджа – 93 євро.
Щодо внутрішніх рейсів, то з врахуванням знижки квитки можна купити за ціною від 520 гривень в один бік.
Вартість найдешевших квитків передбачає тільки ручну поклажу вагою 7 кілограмів і розміром 55x40x23 сантиметрів.Зверніть увагу! Акція триватиме до 31 січня, а вирушити у подорож потрібно з 1 по 28 лютого 2022 року.
Забронювати квитки можна на офіційному сайті Bees Airline або на пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, kiwi, чи skyscanner.
Квитки на сайті Bees на рейс Київ – Барселона з врахуванням знижки:
Додаткова послуга "Освідчення в коханні"
Також авіакомпанія пропонує освідчитись по спікер фону просто на борту літака під час рейсу.
Освідчуйся по спікер фону просто на борту! Так-так. Всі пасажири почують твоє оригінальне зізнання. А головне ВОНА! Це безсумнівно стане одним з унікальних моментів, до якого ви неодноразово будете повертатися у думках,
– йдеться у повідомленні.
Для замовлення послуги потрібно:
- обрати послугу "Привітання екіпажу" в додаткових послугах;
- відправити заявку;
- зазначити "Освідчення по спікер фону";
- зачекати на відповідь чи дзвінок контакт центру;
- після зльоту підійти до старшого бортпровідника на початку салону, він (вона) скоординує щодо подальших дій.
Крім того, ви можете замовити романтичний набір з тріо мусових десертів та букету троянд.