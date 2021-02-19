Роксолани: тревел-блогерка поділилася не заїждженою, але неймовірно пейзажною локацією України

Україна багата на мальовничі місця, але через надмірну популярність деяких з них – туристи не помічають інших, не менш цікавих. Йдеться про кручі біля села Роксолани на Одещині.

Тревел-блогерка Настя Зеленовська поділилася з редакцією своїми враженнями й неймовірними фото Роксолани.

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Як доїхати

Такий маршрут ідеально підійде для туристів Затоки, адже кручі розташовані лише за 7 кілометрів від міста. Якщо ж ви їдете з самої Одеси, то це близько 50 кілометрів на авто на південь по трасі Р70.

На іншому березі від круч стоїть місто Білгород-Дністровський. Їх розділяє Дністровський лиман.

Роксолани – це приголомшливе місце: живе та натхненне, – розповідає Настя

Тут ви зможете насолодитися природою й насититися енергією, бо на кручах немає облаштованої інфраструктури: жодних кафе і магазинів.



Кручі над бірюзою лиману / Фото Насті Зеленовської

Коли варто вирушати в Роксолани

Бажано у сонячну погоду, але не влітку, бо, мабуть, є туристи. Мандрівниця з сім'єю були тут в листопаді зовсім одні.

Я б сказала, що в Роксоланах ми були 2,5 раза. Перший раз проїздом з Затоки: нічого тоді не зрозуміли й не встигли роздивитись. Наступна спроба потрапити в Роксолани – жовтень 2020. Дуже дощило, але ми вирішили таки поїхати. Десь за 20 кілометрів навігатор почав вмовляти нас розвернутися, бо ремонт на дорогах, – розповідає тревел-блогерка.

Вони так і зробили – розвернулися. Але дівчина зазначає, що це на краще, адже у Роксоланах під дощем нема чого робити. Вже наступного місяця їм пощастило з погодою.



Роксолани на Одещині / Фото Насті Зеленовської

Роксолани та Херсонські гори

Роксолани дуже схожі на Херсонські гори, вони ж Станіславські кручі, які ви могли бачити у кліпі на пісню "Місця щасливих людей" Кузьми Скрябіна.

Настя, яка була і там, і там, каже: Роксолани здаються молодшими, з характером. Це як порівнювати наші Карпати – спокійні, дорослі гори, і Карпати в Румунії – вищі, крутіші.

Нагадаємо, раніше гід Катерина Курлап порекомендувала туристам кілька ідей для прогулянок Одесою, після яких ви відкриєте її по-іншому.