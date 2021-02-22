Равликові ферми вздовж узбережжя України: куди поїхати на дегустацію та скільки це коштуватиме

Джерело:"О, Море"
Необов'язково вирушати до Франції, щоб продегустувати равликів. В Україні теж є місця, де можна подивитися на їх вирощування та скуштувати дивовижні страви.
Редакція вибрала для вас 3 равликові ферми вздовж українського узбережжя, які варто відвідати.
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2017 року Артем Байрамов з сестрою Іриною заснували равликову ферму "Family Snail Farm" у селі Єлизаветівка Одеської області. Сьогодні сім'я має більш ніж 150 ферм по всій Україні. Тут розводять сортових равликів Helix Aspersa Muller і Helix Aspersa Maxima.
З травня до серпня на фермі проводять гастротури. В інший час родина може провести для вас екскурсію, але за попередньою домовленістю. Також діє доставка равликів Одесою.
Ферма сім'ї Абрамових / Автор фото: АгроЮг
Тут можна скуштувати равликів в індійському стилі, соусі ДорБлю, з італійськими томатами Prosciugato та равликів по-бургундські.Один набір з 12 штук – 200 гривень
2019 року подружжя Пономаренків відкрило равликову ферму "Пан Равлик" у селі Галіцинове Миколаївської області. Пара вирощує равликів сортів Müller. Загалом тут є близько двох тонн молюсків. Екскурсії проводяться на вихідних: якщо берете дегустацію, то безкоштовно, якщо без – 150 гривень.
Стандартний равликовий сет / Фото: фейсбук "Пан Равлик"
З 2018 року у селі Новотроїцьке Запорізької області подружжя вирощує равликів за французькими й грецькими технологіями. Їх продукція йде на експорт: сорти Helix Aspersa Muller і Helix Aspersa Maxima. Влітку сім'я проводить екскурсії.
Тут можна скуштувати равлики по-бургундські з мексиканським соусом, равликову ікру та равликовий печінковий паштет.
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