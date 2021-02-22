Необов'язково вирушати до Франції, щоб продегустувати равликів. В Україні теж є місця, де можна подивитися на їх вирощування та скуштувати дивовижні страви.

Редакція вибрала для вас 3 равликові ферми вздовж українського узбережжя, які варто відвідати.

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Равликова ферма в Одеській області

2017 року Артем Байрамов з сестрою Іриною заснували равликову ферму "Family Snail Farm" у селі Єлизаветівка Одеської області. Сьогодні сім'я має більш ніж 150 ферм по всій Україні. Тут розводять сортових равликів Helix Aspersa Muller і Helix Aspersa Maxima.

З травня до серпня на фермі проводять гастротури. В інший час родина може провести для вас екскурсію, але за попередньою домовленістю. Також діє доставка равликів Одесою.



Ферма сім'ї Абрамових / Автор фото: АгроЮг

Тут можна скуштувати равликів в індійському стилі, соусі ДорБлю, з італійськими томатами Prosciugato та равликів по-бургундські.

Один набір з 12 штук – 200 гривень

Равликова ферма в Миколаївській області

2019 року подружжя Пономаренків відкрило равликову ферму "Пан Равлик" у селі Галіцинове Миколаївської області. Пара вирощує равликів сортів Müller. Загалом тут є близько двох тонн молюсків. Екскурсії проводяться на вихідних: якщо берете дегустацію, то безкоштовно, якщо без – 150 гривень.



Стандартний равликовий сет / Фото: фейсбук "Пан Равлик"

На фермі є кілька видів дегустаційних сетів: стандартний сет – 250 гривень (три равлики по-бургундські; равлик маринований з цибулею, зеленню і лимоном в соєвому соусі; равлик з пряними травами під вершковим соусом; два бутерброди з печінковим паштетом і келих білого сухого вина) та максимальний сет – 350 гривень (те саме, що й в стандартному, лише замість трьох равликів по-бургундські – шість, й додається жульєн з равликів з пармезаном)

Равликова ферма в Запорізькій області

З 2018 року у селі Новотроїцьке Запорізької області подружжя вирощує равликів за французькими й грецькими технологіями. Їх продукція йде на експорт: сорти Helix Aspersa Muller і Helix Aspersa Maxima. Влітку сім'я проводить екскурсії.

Тут можна скуштувати равлики по-бургундські з мексиканським соусом, равликову ікру та равликовий печінковий паштет.

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