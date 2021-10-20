Пророк, хрестоносці й Netflix: як таємниче місто Туреччини завойовує туристів

Шанлиурфа (місцеві скорочують назву до короткого – Урфа) – перетворюється на популярну точку на мапі Туреччини. А гучні знахідки археологів наново відкрили місто для мільйонів туристів та любителів історії.

Місце, де все почалося

У Шанлиурфі географія та історія створюють ідеальний коктейль вражень. Це один із найдревніших регіонів Анатолії (азійська частина Туреччини – 24), де панували римляни, сельджуки, Османська імперія.

Цікаво Хвилююча загадка: у Туреччині показали знахідку, яка змінює уявлення про людство

Але якщо озирнутися на 12 000 років назад, то саме тут древні люди вирішили круто змінити свій стиль життя й осіли для ведення господарства. Підтвердження цьому – комплекс неолітичних знахідок Гебеклі-Тепе.

Побудова такої грандіозної споруди не менше 12 000 років тому здивувало істориків та археологів / Фото 24 каналу

Ці знахідки так захопили Туреччину, що на Нетфлікс можна знайти серіал "Дар", де драматично-фантастично розповідається про археолога, який знаходить таємничий артефакт під час розкопок на Гебеклі-Тепе.

Постер серіалу / Фото Netflix

Його доля містично пов'язана із художницею, на ім'я Атіє, яка з дитинства підсвідомо малює знаки, які так хвилюють науковця.

Гебеклі-Тепе та інші перлини Месопотамії В рамках проєкту Taş tepeler (в перекладі – "Кам'яні пагорби") вчені вивчають артефакти, які близько 12 000 років тому змінили історію людства. вже кілька років в регіоні туристів приваблює комплекс Гебеклі-Тепе (Göbekli Tepe), внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Пророки та хрестоносці

Тут жив один з найбільших мусульманських пророків Ібрагім (у християнській культурі – Авраам). Саме тому це й є місто паломництва. До печери, де він народився, приходять хворі просити про зцілення, а нещасні про спокій. Це місце настільки сильне енергетично, що руки просто не захотіли тягнутися за смартфоном.

Натомість хороша інсталокація – це комплекс озер із священними коропами – Баликли Гьоль та велика мечеть Мевлід-і Халіль.

Тут завжди багато охочих зробити фото / Фото gosanliurfaturkiye.com

Є легенда, що пророк вів війну проти його ідолопоклонства й кинув виклик царю Німроду. Останньою краплею для правителя стало те, що його дочка полюбила Ібрагіма. Німрод наказав запалити вогнище й стратити пророка, кинувши його туди. Але Бог сказав: "О, вогонь, будь прохолодний і безпечний для Ібрагіма". Дивом вогонь перетворився на воду, а колоди – на коропів.

Центр міста схожий на східну казку / Фото Vedad Kamenjašević

Згодом цими місцями проходили хрестові походи, а можновладці активно будували міста й розвивали торговельні шляхи - річка Євфрат оживила життя й створила сприятливі умови для розвитку. Саме тут знаходиться колиска раннього християнства Едеса (набуває важливого статусу після успіхів першого хрестового походу 1096-1099 – 24).

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Для тих, хто шукав незвичні місця для культурного туризму – Шанлиурфа – альтернатива Каїру чи навіть прекрасному Стамбулу. Раджу відвідати Музей археології та Музей мозаїки Халеплібахче.

Музей у центрі міста / Фото 24 каналу

Кава, фісташки та магазини без алкоголю

Коли за курганами й кам'яним ландшафтом з'являються багатоповерхівки, то не віриться, що десь за 70 км знаходиться кордон із Сирією, а у місті живе понад 2 млн людей.

Багатоповерхівки й кургани – незвичний ландшафт / Фото Vedad Kamenjašević

Якщо у вас виникло питання безпеки, то відповідь: "Так, тут безпечно". У туристичних місцях завжди є поліція, до гостей ставляться із цікавістю (але проявляється це лише у поглядах).

Єдине – не раджу фотографувати людей – це місто паломництва й загалом мусульманська культура дуже поважає особистий простір (зараз тут в основному мешкають араби та курди, це не місто експатів, як, скажімо, Стамбул – 24).

Тут так тісно переплелися історія й рутинне сучасне життя, що "прокинутися" від незвичних відчуттів поміг тільки запах кави. На смак виявилося – ще оригінальніше – дуже насичений напій – еспресо вам буде здаватися водичкою у порівнянні з цими дозами кофеїну. А от на заправках та у туристичних місцях вам можуть зробити звичайну розчинну каву з сухим молоком – тому будьте уважні.

А ще – це регіон фісташок. Й тут ви знайдете різні види цих дерев й плодів. Дуже часто їх продають вже без шкарлупи. Майже вся пахлава у регіоні теж з фісташок, тому готуйтеся спробувати максимальну кількість десертів з цих інгредієнтів.

Фісташки. чурчхела, мигдаль у глазурі та інші смаколики / Фото 24 каналу

Sıra gecesi Це традиційні вечірні посиденьки. Їжа, автентичні музика та спів. Так би мовити, прояв нічного життя у місті. Так що, як почуєте такі слова, вас запрошують на цікаве дійство. Якщо ж захочете перекусити вдень, готуйтеся до м'яса. Веганам тут буде складно. Щодо цін, то сочевичний суп і невеличкий кебаб у місцевих обійдеться у 20-40 лір (60-120 гривень).

Що вам знадобиться?

Місцева валюта . У магазинах можна платити карткою, але на базарі варто мати турецькі ліри. Можна обміняти у готелі чи на вулиці, але вигідніше у будь-якому банку. Все-таки ви у місті-мільйоннику. Єдине – у вас можуть попросити паспорт. Й будьте готові до того, що не всі тут знають англійську. Використовуйте свої таланти пантоміми та винахідливість. Насправді вистачить й кількох слів типу "долар", "ліра" й побачивши гроші у ваших руках – люди все зрозуміють.

. У магазинах можна платити карткою, але на базарі варто мати турецькі ліри. Можна обміняти у готелі чи на вулиці, але вигідніше у будь-якому банку. Все-таки ви у місті-мільйоннику. Єдине – у вас можуть попросити паспорт. Й будьте готові до того, що не всі тут знають англійську. Використовуйте свої таланти пантоміми та винахідливість. Насправді вистачить й кількох слів типу "долар", "ліра" й побачивши гроші у ваших руках – люди все зрозуміють. Арафатка, капелюх чи будь-який головний убір. Хоча найгарячіше тут влітку (40 градусів звична температура), навіть подорожуючи навесні чи восени – варто поберегти голову. Сонце тут яскраве вдень, але ввечері вам може навпаки знадобитися шалик – прохолода може бути відчутна.

Хоча найгарячіше тут влітку (40 градусів звична температура), навіть подорожуючи навесні чи восени – варто поберегти голову. Сонце тут яскраве вдень, але ввечері вам може навпаки знадобитися шалик – прохолода може бути відчутна. Алкоголь з дьюті-фрі (якщо ви не можете обійтися без нього у подорожах). Згодом поясню, чому це місце паломництва. Але реально міцного алкоголю тут ніде не продають. Найбільша перемога - це знайти у якомусь барі турецьке пиво Efes.

Як дістатися до Шанлиурфи

Найзручніше – літаком через Стамбул чи Анкару (Turkish Airlines пропонує рейси в середньому від 300 доларів в обидві сторони).

Звісно, можна їхати з великих міст на автобусі. Наприклад, зі Стамбулу квиток коштуватиме близько 500 гривень. Та готуйтесь – це 17-20 годин у дорозі.

В Туреччині до кінця поточного року будуть діяти вимоги до туристів, які в’їжджають в країну (необхідно мати негативний тест на COVID-19 або сертифікат про вакцинацію). У готелях та ресторанах на південному сході так само уважно ставляться до санітарних норм, як й у курортній частині країни. Єдине, вам не знадобиться усюди показувати QR-коди чи сертифікати, як це часто буває у країнах ЄС.