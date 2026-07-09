Не лише замки: який маршрут відкриває туристам зовсім іншу Львівщину

Більшість туристів асоціює Львівщину із замками та середньовічними містами. Втім, регіон приховує чимало місць, історія яких десятиліттями залишалася поза увагою. Саме їх об'єднав один туристичний маршрут, який пропонує поглянути на північ Львівщини зовсім під іншим кутом.

Туристичний маршрут "Привиди штетлів" офіційно з'явився на національній туристичній платформі "Мандруй Україною" Державного агентства розвитку туризму України, повідомляють в "Асоціації вугільних громад України". Подорож дає можливість не лише побачити збережені пам'ятки, а і краще зрозуміти історію штетлів та територій, які нині проходять етап переосмислення власної ідентичності.

Що можна побачити під час маршруту?

Подорож розрахована на два дні та охоплює одразу кілька історичних міст. Першою зупинкою стає Жовква – ренесансне місто, засноване наприкінці 16 століття. Тут туристам пропонують відвідати муровану синагогу "Собеський шуль", Вічеву площу, будинок Урі Файвуша бен Аарона га-Леві, де працювала одна з перших друкарень мовою їдиш у Речі Посполитій, а також музей-заповідник "Жовківський замок" і музей "Жовківська вежа".

Далі маршрут веде до Великих Мостів. У місті збереглися руїни модерністичної синагоги початку 20 століття, яка сьогодні виконує функцію лапідарію. Саме тут встановлено понад 70 мацев зі знищеного єврейського кладовища. Під час Другої світової війни у Великих Мостах існували гетто та табір примусової праці, де перебували понад 2500 євреїв.

Локації, які можна побачити під час маршруту / фото map.tourism.gov

Наступною зупинкою є Шептицький, колишній Кристинопіль. Тут можна побачити експозицію "Кристинопіль у 17 – 19 століттях" у філії Львівського музею історії релігії, вузькофасадний будинок колишньої пекарні Бреннера та єврейське кладовище, яке нагадує про численну громаду, що мешкала у місті до Другої світової війни.

Другий день маршруту починається із Сокаля. У центрі міста та міському парку збереглися залишки старої мурованої синагоги 17 століття, нова синагога 19 століття та будинок Францішки і Гелени Галамай – Праведниць народів світу, які під час Другої світової війни врятували життя 15 євреям.

Фінальною точкою подорожі стає Белз – місто, яке називають одним із найважливіших центрів хасидизму у Східній Європі. Саме тут сформувалася відома династія белзьких цадиків, а місто стало місцем паломництва хасидів із різних країн.

У Белзі маршрут передбачає відвідування синагоги доброчинного товариства "Ішре Лев", єврейського молитовного будинку та історичного кіркута 17 – 20 століть, де поховані представники династії Рокахів.

Як виглядає маршрут: дивитись на картах

Чому поява маршруту є важливою?

Як зазначають автори проєкту, "Привиди штетлів" – це не лише туристична подорож, а і можливість по-новому поглянути на території, які сьогодні проходять шлях справедливої трансформації після десятиліть розвитку вугільної промисловості. Маршрут покликаний привернути увагу до культурного, історичного та туристичного потенціалу громад північної Львівщини.

Включення його до національної платформи "Мандруй Україною" має сприяти популяризації цього напрямку серед українців і гостей країни, допомогти громадам ширше представити свою спадщину та відкрити нові можливості для розвитку туризму.