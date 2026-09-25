Буквально вбудований у скелю: де знайти один із найнезвичайніших замків Європи

Європа відома своїми старовинними замками, але деякі з них дивують не розкішними залами чи вежами, а самим місцем розташування. Один із таких буквально став частиною скелі, а під ним ховається система природних печер і таємних проходів.

Про незвичайну пам'ятку розповіло угорське видання Startlap.hu.

Де розташований замок, який став частиною скелі?

Йдеться про Предямський замок у Словенії. Фортеця вже понад 800 років стоїть у 123-метровій скелі та частково вбудована просто в природну печеру. Через це здалеку вона виглядає майже як продовження гори. Саме за таке незвичайне розташування Предямський замок потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі печерний замок.

За Предямським замком розташована природна система печер. У минулому вона була важливою частиною оборони фортеці: через приховані проходи можна було залишати замок, підтримувати зв'язок із зовнішнім світом і отримувати необхідні припаси.

Предямський замок у Словенії / фото Canva

Чому історію цього замку пов'язують із лицарем Робін Гудом?

Найвідомішим мешканцем Предямського замку був лицар Еразем Пред'ямський, який жив у 15 столітті. У місцевих легендах його називають своєрідним словенським Робіном Гудом. Особливо відома історія про облогу замку. За легендою, Еразем використовував таємні проходи через печери, щоб отримувати їжу, навіть коли фортецю оточили вороги.

Він нібито настільки зухвало поводився з нападниками, що надсилав їм свіжі продукти, показуючи, що облога його не лякає. Зрештою, за легендою, його зрадив слуга. Він подав нападникам сигнал у момент, коли лицар перебував у менш захищеній частині Предямського замку. Обложники вистрілили з гармати та убили Еразема. Відокремити факти від легенд сьогодні непросто, однак самі підземні ходи під Предямським замком справді існують.

Що побачать туристи всередині фортеці?

Відвідувачі можуть оглянути збройову кімнату, каплицю, середньовічну кухню, лицарську залу та камеру тортур. Головна особливість інтер'єрів – це поєднання природної скелі з рукотворними стінами. Таке розташування було насамперед практичним, а не комфортним.

Як виглядає фортеця: дивитись відео

Всередині могло бути холодно та волого, зате скеля забезпечувала додатковий захист. Під Предямським замком також є печера, де живуть кажани. Тому печерну частину відкривають лише в тепліші місяці, щоб не турбувати тварин під час зимової сплячки. Сам Предямський замок працює протягом усього року, але години роботи залежать від сезону.

Скільки коштує поїздка до замку?

У 2026 році дорослий квиток до Предямського замку коштує близько 24 євро. Також можна придбати комбінований квиток до Предямського замку та розташованої неподалік Постойнської печери. Для дорослого він коштує 49,90 євро. Між двома пам'ятками лише близько 9 кілометрів. У високий сезон між ними курсує шатл, поїздка займає приблизно 20 хвилин, а квиток в обидва боки коштує 2 євро.

Де розташований замок: дивитись на картах