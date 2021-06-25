Через це виникли зміни у графік руху. Час перельоту між Києвом та Миколаєвом збільшився на пів години. Об’єднали рейси через нібито низьку завантаженість на двох маршрутах.
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Додаткова зупинка на внутрішньому рейсі
- Авіакомпанія Windrose відкрила рейс Київ – Миколаїв 18 травня, а Київ – Кривий Ріг з 9 червня.
- Проте з 21 червня повітряні судна авіаперевізника почали робити зупинку в Дніпропетровській області.
- В аеропорту Миколаєва вибачилися за незручності. Та зазначили, що ймовірно, зміни на рейсі триватимуть до кінця липня.
Зупинка у Кривому Розі / Скриншот з Flightradar24
- Проте на сайті Державіаслужби України документ регулятора, який дозволяє робити цю зупинку з’явився лише 23 червня.
- У ньому мовиться, що Windrose може здійснювати польоти між Миколаєвом і Кривим Рогом.
- Логічно, що це дало б змогу продавати квитки ще й на рейс між Кривим Рогом та Миколаєвом, але бронювання на сайті наразі не відкрито.