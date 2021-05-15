Португалія відкривається для туристів: які будуть вимоги

З 17 травня Португалія відкриває кордони для іноземних туристів після декількох місяців карантинних обмежень через COVID-19.

Пускатимуть громадян з країн Євросоюзу, а також із Великої Британії, Ліхтенштейну, Норвегії, Ісландії та Швейцарії.

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Обмеження будуть збережені для п'яти країн ЄС – Кіпру, Хорватії, Литви, Нідерландів та Швеції. Серед неєвропейських країн в'їзд закритий для громадян Бразилії, Індії та ПАР.

Заборону знято на туристичні поїздки з європейських країн, де реєструють менш як 500 випадків коронавірусу на 100 тисяч осіб.

При цьому туристи повинні будуть пред'явити результат негативного тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до польоту.

Зазначається, що авіакомпанії штрафуватимуть на суму від 500 до 2000 євро за кожного пасажира, який не має негативного тесту на COVID-19.