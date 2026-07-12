Не Париж: це місто в Європі найкраще підходить для першої подорожі

Перша закордонна поїздка для кожного туриста має особливі спогади, тому варто обирати не лише цікавий, але й комфортний напрямок. Для тих, хто лише починає своє знайомство з подорожами, варто звернути увагу на одне європейське місто.

Найкращою країною для знайомства стала Португалія, пише Travel + Leisure. Перше місце у рейтингу розділили одразу два міста – Порто і Лісабон.

Чим вражає Порто?

Порто є дещо доступнішим за Лісабон. Середня вартість проживання в готелі тут становить 105 доларів, а в Лісабоні – 135. Туристичні експерти навіть пишуть, що Португалія створена для того, щоб вперше побачити її в літню пору.

Порто – бюджетне місце з теракотовими дахами й азулежу - традиційною керамічною плиткою в блакитно-білих тонах. Нею оздоблюють фасади будинки й станції метро, тож у цьому місті її можна знайти в багатьох місцях.

Місто простягнулося вздовж берегів річки Дору, тож влітку набережна наповнюється місцевими, які насолоджуються вином та неймовірним заходом сонця.



Порто – дуже красиве місто / Фото Pexels

Чим особливий Лісабон?

Столиця Португалії вже дещо дорожча, проте не менш красива. Лісабон наповнений безліччю будинками з пастельними фасадами, а особливого вайбу місту додають жовті трамваї, що кусують вузькими вуличками.

Місто дуже фотогенічне з величезною кількістю кольорів, тож його навіть визнали найбарвистішим містом світу. Лісабон налічує понад 2,6 мільйона кольорів у зображеннях.

Перевагою цих двох міст є високий рівень володіння англійською мовою серед місцевих жителів.



Лісабон теж стане цікавим відкриттям для туристів / Фото Pexels

У Європі також відзначили Прагу завдяки історичному центру, зручному для прогулянок. Тут 200 пам’яток, які дозволять провести кілька насичених днів у місті. Середня вартість проживання у готелі коштує 107 доларів за ніч, тож столиця Чехії набагато доступніша за більшість міст Західної Європи.

До десятки міст для першого знайомства увійшли Сеул, Гельсінкі, Кіото, Мадрид, Будапешт, Відень та Севілья. У цих містах безпечно, комфортно й цікаво, тому для туристів подорожі в ці міста стануть пізнавальними.