Відволікають водіїв і дряпають авто: про які неочевидні проблеми Іспанії варто знати туристам

Іспанія приваблює туристів теплим морем, сонячною погодою та можливістю насолоджуватися відпочинком на узбережжі. Однак навіть у такій атмосфері можна зіткнутися з неприємностями, які здатні зіпсувати враження від країни.

Українка mrs.faustova, яка живе у Валенсії, поділилася у своєму тіктоці неприємними випадками, з якими зіткнулася вона та її знайомі.

Як на трасах можуть пограбувати водіїв?

Незнайомі водії можуть жестами показувати, нібито з автомобілем щось не так: наприклад, пробите колесо або відкритий багажник. Якщо людина зупиняється, один із них відволікає водія, а інший забирає його речі. За словами українки, від такої схеми постраждало чимало українців. Вона радить не зупинятися на вимогу незнайомців, а самостійно знайти безпечне місце, щоб перевірити автомобіль.

Чому паркування біля моря може обернутися неприємностями?

На безкоштовних парковках біля моря можна зустріти людей, які допомагають знайти вільне місце, а потім очікують на винагороду в один-два євро. Відмова платити іноді може закінчитися пошкодженням автомобіля. Наприклад, знайомим українки подряпали машину цвяхом після того, як вони не дали грошей.

Про які нюанси варто знати туристам, які планують подорож до Іспанії: дивитись відео

Чи безпечно гуляти біля житлових будинків у Валенсії?

Поблизу будинку, де живе дівчина, оселилися безхатьки, які, за її словами, перемістилися туди після виселення з парку. Спочатку їх було небагато, проте згодом вони, як стверджує жінка, почали розбивати автомобільне скло та грабувати людей. Вона також зазначила, що поліція не розв'язує цю проблему.

Чому на пляжі потрібно стежити за речами?

Українка та її супутники купаються по черзі, щоб хтось постійно залишався на березі. Вони побоюються залишити без нагляду телефони та інші цінні речі і після купання не знайти їх на місці.

Загалом, подорожуючи будь-якою країною, важливо залишатися уважними та дбати про власну безпеку! Не варто довіряти незнайомцям беззастережно, залишати цінні речі без нагляду чи ігнорувати підозрілі ситуації. Навіть під час відпочинку варто зберігати пильність, щоб уникнути неприємностей і насолоджуватися подорожжю.