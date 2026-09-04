Море ще тепле, а спека відступає: коли найкраще їхати в Одесу у вересні

Вересень може стати хорошим компромісом для тих, хто хоче ще застати море, але вже не прагне виснажливої літньої спеки. В Одесі на початку місяця очікується до +27 градусів, а температура води може триматися на рівні близько +23 градусів.

24 Канал проаналізував прогноз погоди в Одесі на вересень за даними Meteoprog.com та SeaTemperature.in.ua.

Якою буде погода в Одесі на початку вересня?

Перші дні місяця виглядають найбільш літніми. 4 вересня стовпчики термометрів покажуть близько +26 градусів, а 5 – 6 вересня близько +25 градусів. Ночі в цей період будуть прохолоднішими, приблизно +15 – +17 градусів. Після цього температура поступово знижуватиметься.

7 – 8 вересня вдень очікується близько +24 градусів, 9 – 10 вересня +23 градуси. Найвищі показники знову можуть повернутися ближче до середини місяця: 11 вересня прогнозують +24 градуси, 12 вересня +25, а 13 вересня до +26 градусів.

Чи буде комфортно купатися в морі?

Температура води в Одесі у вересні в середньому становить +21,6 градуса. Максимальний показник сягав +26,2 градуса, а мінімальний +16,7 градуса. На початку місяця море зазвичай найтепліше. За середніми показниками за 10 років, до 10 вересня температура знижується до +22,2 градуса.

У середині місяця вода все ще залишається відносно теплою: 15 вересня середній показник становить близько +22 градусів, а 20 вересня +21,1 градуса. Однак ближче до кінця вересня море поступово холодає. 25 вересня середня температура води становить близько +20,1 градуса, а 30 вересня приблизно +19,4 градуса.

Водночас комфортність купання залежить від людини: для когось +22 градуси будуть цілком приємними, а комусь така вода вже здаватиметься прохолодною.

Коли найкраще їхати в Одесу у вересні?

Якщо головна мета поїздки – це море та пляжний відпочинок, найкращим варіантом виглядає перша половина вересня. У цей період поєднуються тепле море та досить висока температура повітря, переважно +23 – +27 градусів. У другій половині місяця погода ставатиме прохолоднішою, тож у цей період поїздка більше підійде для прогулянок містом, відпочинку біля моря та знайомства з Одесою, ніж для повноцінного пляжного відпочинку.