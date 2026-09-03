Дешевих авіаквитків може стати менше: Ryanair б'є на сполох через ціни на нафту

Ryanair попередила, що затяжне подорожчання нафти може помітно змінити ціну коротких рейсів в Європі. Лоукостер уже підрізав свої плани на 2027 рік, а паралельно в галузі все гучніше звучать розмови про новий виток паливного тиску.

Як пише The Independent, компанія пояснила свій крок дуже просто: коли пальне дорожчає, а частина авіакомпаній не має достатнього страхового запасу, ринок починає хитатися. Саме тому Ryanair скоротила прогноз на 2027 рік з 216 мільйонів до 214 мільйонів пасажирів, щоб зменшити використання дорогого незахеджованого палива (паливо, ціну якого авіакомпанія заздалегідь не зафіксувала).

Чому Ryanair зменшила свої плани?

У заяві Ryanair наголосила, що за нинішніх цінових обставин це виглядає розумним кроком, адже зимовий розклад з листопада по березень традиційно є неприбутковим. Через це авіакомпанія очікує, що зимовий авіатрафік залишиться приблизно на тому ж рівні порівняно з минулим роком.

Водночас лоукостер не приховує оптимізму щодо свого становища. Компанія повідомила, що близько 80% авіапального на 2027 рік уже захеджовано за ціною 67 доларів за барель, тож Ryanair, на її думку, має добрі шанси на ще один прибутковий рік.

Чи справді квитки в Європі можуть стати дорожчими?

Ryanair прямо заявила, що якщо високі ціни на нафту протримаються до 2027 року, то короткі перельоти в Європі подорожчають відчутно. У компанії пов'язують це з тим, що частина конкурентів має слабший захист від цінових стрибків і може не впоратися з новим тиском на витрати. Для частини авіакомпаній питання вже стоїть не лише про прибутковість, а про саме виживання в сезоні.

Що відбувається в авіації зараз?

Підвищення витрат на авіапальне вже вдарило по галузі: easyJet, British Airways owner IAG і Ryanair нещодавно повідомляли про падіння прибутків. На цьому фоні паливний тиск виглядає не коротким штормом, а затяжною бурею, яка змушує авіакомпанії переглядати маршрути, плани й фінансові очікування.

Окремо Ryanair зазначила, що все ще планує збільшити літній трафік, тобто в період з квітня по жовтень цього року – більш ніж на 5% до 145 мільйонів пасажирів. Але зимові місяці, схоже, залишаються для галузі найвразливішою ділянкою, де кожен барель нафти відлунює в розкладі, тарифах і стратегіях перевізників.

Не менш показовою є і ситуація у Wizz Air. Раніше компанія повідомляла про удар у 50 мільйонів євро, що дорівнює приблизно 53,8 мільйона доларів США, через війну в Ірані: їй довелося скасувати рейси до Тель-Авіва в Ізраїлі та інші маршрути на Близький Схід і на Кіпр у березні. Водночас за минулий місяць пасажиропотік Wizz зріс на 25,9% порівняно з аналогічним періодом торік – завдяки збільшенню місткості рейсів.