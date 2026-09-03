Не поспішайте брати авто в Індії: топ 10 помилок, яких припускаються туристи

Індія може вразити мандрівника вже з перших годин перебування, і не завжди так, як він очікує. Незвичний ритм життя, величезні відстані, різноманіття культур і власні правила поведінки можуть стати справжнім випробуванням для тих, хто приїхав сюди вперше.

У виданні Fodors.com журналістка Апекша Бхатеджа, яка прожила в Індії близько 30 років, розповіла про типові помилки туристів.

Чому не варто сприймати всю Індію через стереотипи?

Одна з найпоширеніших помилок – це вважати Індію однорідною країною. Насправді різні регіони мають власну культуру, кухню, мови та діалекти. В Індії є сучасні мегаполіси на кшталт Мумбаї та Бенгалуру, але водночас існують і значно бідніші райони. Тому зводити всю країну до образу бідності чи неосвіченості неправильно.

Авторка також закликає не перетворювати відвідування нетрів чи дитячих будинків на екзотичну туристичну розвагу. Натомість мандрівникам варто спробувати зрозуміти складність місцевого життя.

Що туристам варто побачити в Індії?

Хоч Тадж-Махал, Делі та Джайпур є популярними маршрутами, Індія має набагато більше цікавих місць. Залежно від сезону можна вирушити до Ладакху, Мегхалаї, Тамілнаду чи на Андаманські острови. Подорожуючи країною, туристи також побачать різні архітектурні стилі: від могольського до дравідійського. Втім, намагатися побачити все за одну поїздку не варто. Авторка радить обрати один регіон і досліджувати його повільно, адже значна частина часу може піти на дорогу.

Що ще туристи часто роблять неправильно в Індії?

Мандрівники часто недооцінюють дорожній рух. Восьмигодинна поїздка автомобілем може легко перетворитися на десятигодинну через затори, стан доріг чи погоду. Особливо складним може бути рух у Делі, Бенгалуру та Мумбаї, а також у гірських районах.

Не варто нехтувати і цифровими сервісами. Краще після приїзду отримати SIM-карту: через місцеві застосунки можна замовляти їжу та продукти, оплачувати покупки, бронювати залізничні квитки і навіть записуватися до лікаря. Важливо також пам'ятати про місцеві правила одягу. У храмах, гурудварах і мечетях варто вдягатися скромно. Те саме стосується невеликих міст і сіл, де відкритий одяг може привернути зайву увагу.

Не менш важливо спробувати місцеву кухню. Авторка зазначає, що індійські страви не обов'язково гострі – усе залежить від регіону та конкретної їжі. Кухня може змінюватися кожні 30 кілометрів, тож варіантів для дегустації дуже багато.

Туристам варто звернути увагу і на місцеві ремесла. Замість звичайного сувеніра можна привезти пашміновий шарф, банараське сарі, джутті, живопис мадхубані, срібні прикраси, браслети чи вишивку. Для гурманів серед сувенірів знайдуться чатні, шафран, солодощі, ачар і намкін.

Щодо торгівлі, авторка радить не намагатися збивати ціну заради кількох рупій. Якщо вартість не влаштовує, краще просто відмовитися від покупки. А ось до водіння в Індії слід підходити особливо обережно. На дорогах одночасно можуть рухатися вантажівки, автобуси, авторикші, велосипеди та позашляховики.