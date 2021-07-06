Пляжі України з блакитним прапором: список і карта
Джерело:Blue Flag
Відзнака "Блакитний прапор" свідчить про те, що пляж відповідає світовим екологічним та інфраструктурним стандартам. В Україні є цілих 18 пляжів, які пишаються нагородою Blue Flag.
Причому у списку пляжів із "Блакитним прапором" є як морські, так і річкові узбережжя. До того ж один із них розташований в окупованому Криму.
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Що таке "Блакитний прапор"
Це міжнародний екологічний сертифікат. Його видають пляжам і маринам, які відповідають певним вимогам.
Всього існує 32 критерії, які оцінюють:
- екологічний стан акваторії в районі пляжу,
- якість сервісу,
- доступність для різних категорій населення,
- багато інших факторів.
Важливо те, що отримавши одного разу прапорець, пляж не стає автоматично "хорошим" назавжди. Його якість перевіряють перед початком кожного нового сезону. Так, цьогоріч у програмі беруть участь понад 4,5 тисячі пляжів у 45 країнах світу.
Пляжі з "Блакитним прапором" у світі / Скриншот
Пляжі "Блакитного прапора" в Україні
Станом на липень 2021 року відзнаку "Блакитний прапор" в Україні мають 18 пляжів. З них на морському узбережжі розташовані 8. Для порівняння, в ОАЕ таких 17, у Польщі – 24, а в Чорногорії 37.
Карта пляжів з "Блакитним прапором" / Скриншот
Річкові пляжі:
У Київській області:
- пляж у Пущі-Водиці;
- пляж на Троєщині;
- пляж "Чорторий";
- "Веселка" на Микільській Слобідці;
- пляж "Молодіжний";
- "Венеція";
- "Дитячий";
- "Золотий" пляж;
- "Галера" у Галерній затоці.
У Дніпропетровській області:
- пляж Good Zone у селищі Піщанка.
Морські пляжі:
В Одеській області:
- Пляж Caleton в Одесі на Французькому бульварі;
- Yacht beach у Фонтанці в Одесі;
- Пляж Ruta Resort у Затоці;
- центральний міський пляж Чорноморська.
У Херсонській області:
- пляж бази відпочинку "Чайка-1" у селі Генічеська Гірка;
- пляж відпочинкового комплексу "Арабатка.club";
- центральний пляж у селі Щасливцеве.
В окупованому Криму:
- Массандрівський пляж у Ялті.