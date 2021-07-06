Причому у списку пляжів із "Блакитним прапором" є як морські, так і річкові узбережжя. До того ж один із них розташований в окупованому Криму.

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Що таке "Блакитний прапор"

Це міжнародний екологічний сертифікат. Його видають пляжам і маринам, які відповідають певним вимогам.

Всього існує 32 критерії, які оцінюють:

екологічний стан акваторії в районі пляжу,

якість сервісу,

доступність для різних категорій населення,

багато інших факторів.

Важливо те, що отримавши одного разу прапорець, пляж не стає автоматично "хорошим" назавжди. Його якість перевіряють перед початком кожного нового сезону. Так, цьогоріч у програмі беруть участь понад 4,5 тисячі пляжів у 45 країнах світу.



Пляжі з "Блакитним прапором" у світі / Скриншот

Пляжі "Блакитного прапора" в Україні

Станом на липень 2021 року відзнаку "Блакитний прапор" в Україні мають 18 пляжів. З них на морському узбережжі розташовані 8. Для порівняння, в ОАЕ таких 17, у Польщі – 24, а в Чорногорії 37.



Карта пляжів з "Блакитним прапором" / Скриншот

Річкові пляжі:

У Київській області:

пляж у Пущі-Водиці;

пляж на Троєщині;

пляж "Чорторий";

"Веселка" на Микільській Слобідці;

пляж "Молодіжний";

"Венеція";

"Дитячий";

"Золотий" пляж;

"Галера" у Галерній затоці.

У Дніпропетровській області:

пляж Good Zone у селищі Піщанка.

Морські пляжі:

В Одеській області:

Пляж Caleton в Одесі на Французькому бульварі;

Yacht beach у Фонтанці в Одесі;

Пляж Ruta Resort у Затоці;

центральний міський пляж Чорноморська.

У Херсонській області:

пляж бази відпочинку "Чайка-1" у селі Генічеська Гірка;

пляж відпочинкового комплексу "Арабатка.club";

центральний пляж у селі Щасливцеве.

В окупованому Криму:

Массандрівський пляж у Ялті.

Важливо! Рятувальники закликають українців бути уважними та обережними під час відпочинку на водоймах. Лише від початку літа в Україні потонули близько 200 людей, 24 з них – діти.