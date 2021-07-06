Причому у списку пляжів із "Блакитним прапором" є як морські, так і річкові узбережжя. До того ж один із них розташований в окупованому Криму.

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Що таке "Блакитний прапор"

Це міжнародний екологічний сертифікат. Його видають пляжам і маринам, які відповідають певним вимогам.

Всього існує 32 критерії, які оцінюють:

  • екологічний стан акваторії в районі пляжу,
  • якість сервісу,
  • доступність для різних категорій населення,
  • багато інших факторів.

Важливо те, що отримавши одного разу прапорець, пляж не стає автоматично "хорошим" назавжди. Його якість перевіряють перед початком кожного нового сезону. Так, цьогоріч у програмі беруть участь понад 4,5 тисячі пляжів у 45 країнах світу.

Пляжі з Блакитним прапором у світі
Пляжі з "Блакитним прапором" у світі / Скриншот

Пляжі "Блакитного прапора" в Україні

Станом на липень 2021 року відзнаку "Блакитний прапор" в Україні мають 18 пляжів. З них на морському узбережжі розташовані 8. Для порівняння, в ОАЕ таких 17, у Польщі – 24, а в Чорногорії 37.

Карта пляжів з
Карта пляжів з "Блакитним прапором" / Скриншот

Річкові пляжі: 

У Київській області: 

  • пляж у Пущі-Водиці;
  • пляж на Троєщині;
  • пляж "Чорторий";
  • "Веселка" на Микільській Слобідці;
  • пляж "Молодіжний";
  • "Венеція";
  • "Дитячий";
  • "Золотий" пляж;
  • "Галера" у Галерній затоці.

У Дніпропетровській області:

  • пляж Good Zone у селищі Піщанка.

Морські пляжі:

В Одеській області:

  • Пляж Caleton в Одесі на Французькому бульварі;
  • Yacht beach у Фонтанці в Одесі;
  • Пляж Ruta Resort у Затоці;
  • центральний міський пляж Чорноморська.

У Херсонській області:

  • пляж бази відпочинку "Чайка-1" у селі Генічеська Гірка;
  • пляж відпочинкового комплексу "Арабатка.club";
  • центральний пляж у селі Щасливцеве.

В окупованому Криму:

  • Массандрівський пляж у Ялті.