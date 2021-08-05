З плавниками, але не дельфіни: на пляжі Ірландії акули купилася разом з людьми – моторошне відео

5 серпня 2021 , 11:12
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Джерело:

тікток KMM Hairstyles`

На пляжі Ірландії відпочивальники помітили 2 акул, що плавали між людей неподалік берега. Вони побачили тварин та почали помалу виходити з води.

На щастя, ніхто не постраждав. Усі повернулися з води здоровими та цілими.

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Акули на пляжі

Інцидент стався на березі затоки Кім в Ірландії. Два величезних плавники морських хижаків показалися поблизу купки людей, що купалися. Вони почали задкувати та швидко покинути воду, а от акули поплавали кілька хвилин, розважаючи усіх. Більшість відпочивальників на пляжі знімали цей історичний момент. 

Ці хижаки мають до 10 метрів у довжину. Вони харчуються планктоном, тому не становлять загрози для людей, повідомляє радіо MAXIMUM.

Купання з акулами: відео

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Зафільмувала "пришестя акул" дівчина, яка веде професійний перукарський блог. Проте цей момент відпочинку вона вирішила показати усім своїм підписникам. Наразі ролик зібрав понад 300 тисяч переглядів, і ця цифра продовжує зростати.

Автор: Вікторія Андрєєва