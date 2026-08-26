Стіна прямо у морі: в Італії є пляж, де чоловіки та жінки можуть відпочивати лише окремо

Уявіть пляж, де замість звичної лінії лежаків чи парасольок межу між відпочивальниками проводить справжня стіна. Вона заходить просто у воду і вже понад століття визначає, з якого боку можуть купатися чоловіки, а з якого жінки.

Йдеться про пляж Pedocin у Трієсті, офіційна назва якого Alla Lanterna. Його особливість помітна ще здалеку: територію для купання чоловіків і жінок розділяє довга стіна, яка заходить у море. Та попри свій старомодний вигляд, пляж не перетворився на музей минулого: сюди і сьогодні приходять місцеві та туристи.

Чому пляж у Трієсті досі розділений на чоловічу та жіночу частини?

Pedocin відкрили ще у 1903 році, коли поділ пляжів за статтю був звичною практикою. У більшості європейських міст такі правила давно залишилися в минулому, однак у Трієсті традиція збереглася. Головна особливість пляжу – це 74-метрова стіна, яка тягнеться просто в море.

По один бік розташована жіноча частина, по інший чоловіча. Для кожної секції передбачений окремий вхід. Цікаво, що місцеві мешканці не сприймають це правило як незручність. Навпаки, багато хто вважає Pedocin особливим місцем, яке стало частиною міської історії та повсякденного життя.

Як виглядає пляж: дивитись відео

У червні 2026 року пляж опинився в центрі уваги через суперечку навколо стіни, яку ініціював турист. Однак для постійних відвідувачів вона залишається важливою частиною Pedocin.

Попри незвичне правило, атмосфера на пляжі виявилася зовсім не суворою. Навпаки: жіноча частина Pedocin описується як дуже невимушене місце, де відпочивають люди різного віку. Тут можна зустріти матерів із доньками, бабусь з онуками, подруг різних поколінь та молодих відвідувачок.

Частина жінок засмагає топлес або у дуже відкритих купальниках, але при цьому ніхто не виглядає особливо стурбованим тим, як його оцінюють інші. Саме це відчуття свободи від чужих поглядів відвідувачі називають однією з головних переваг Pedocin. Тут можна спокійно плавати, засмагати чи просто проводити час біля води, не думаючи про те, як виглядаєш зі сторони.

Водночас повного поділу у воді немає. У певній зоні, де встановлена мотузка, відвідувачі можуть вільно змішуватися. Тож чоловіки та жінки не ізольовані один від одного повністю.

Чому місцеві жителі так цінують Pedocin?

Одна з причин популярності пляжу – це його простота. Вхід сюди коштує лише 1,20 євро, а неподалік працює бар. Саме там можуть зустрічатися відвідувачі обох частин пляжу. Для туристів Pedocin може бути незвичайною пам'яткою Трієста, однак для місцевих це передусім звичне місце для відпочинку. Люди приходять сюди на швидке купання, щоб провести час біля води або просто зустріти знайомих.

Пляж також має свою особливу соціальну атмосферу. Постійні відвідувачі добре знають одне одного, а територія має своїх завсідників, які ревно ставляться до улюблених місць. Водночас новачки також можуть знайти тут своє місце.

Показово, що не всі мешканці Трієста вважають Pedocin найкрасивішим пляжем міста. Узбережжя навколо має чимало інших варіантів для купання та відпочинку. Проте саме цей пляж залишається особливим через свою історію та атмосферу.