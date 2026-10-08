Зима, а ви на пляжі: у цій країні в холодні місяці можна купатися і засмагати

Коли розпочинається холодна пора року, багато мандрівників планують відпустку до місць, де хоча б на кілька днів можна забути про мороз і похмуру погоду. Зазвичай для зимового відпочинку туристи обирають Єгипет, але є ще один варіант, на який варто звернути увагу цього року.

У зимову пору можна відправитися на Канарські острови, пише Travel Off Path. Вони розташовані біля узбережжя північно-західної Африки, але належать Іспанії.

Чим приваблюють Канарські острови?

Архіпелаг поєднує в собі європейську культуру та м’який клімат, тож його називають вічною весною. У зимові місяці, з грудня до березня, денна температура тут тримається приблизно на рівні 22 – 24 градусів. Саме тому Канари вважають одним з найтепліших пляжних напрямків Європи взимку.

Цей напрямок для відпочинку ідеально підійде тим, хто не хоче обмежуватися лише відпочинком біля моря. Туристи тут мають можливість гуляти старовинними вуличками, куштувати різноманітні іспанські страви, пити місцеве вино й проводити дні на мальовничих пляжах.

Перевагою Канарських островів є співвідношення ціни та якості. Оскільки архіпелаг є частиною Іспанії, тут можна насолоджуватися місцевою кухнею і напоями без типових для великих курортів націнок.

Якщо не харчуватися у найбільш туристичних закладах і обирати ресторани та кафе, що популярні серед місцевих жителів, тиждень відпочинку не потребуватиме великого бюджету.

Щоб насолодитися повноцінно сонцем, морем і місцевою атмосферою, пропонуємо розглянути три локації на Канарах, які варті уваги туристів.

Плайя-де-Лас-Тересітас

Сюди варто вирушати тим, хто мріє про класичний пляжний відпочинок із золотистим піском. Це великий пляж у формі півмісяця, а особливістю є пісок, завезений із пустелі Сахара.

Океан тут захищений штучним рифом, тому вода залишається спокійною і рівною. Пляж ідеально підходить для відпочинку біля води. Туристи можуть орендувати парасольку й провести тут цілий день.

Історичний район Вегета

Канари можуть зацікавити не лише прихильників пляжного відпочинку. На Гран-Канарії варто відвідати Вегету – історичний район з вузькими брукованими вулицями, старовинними площами, кам’яними соборами та затишними внутрішніми двориками.

Архітектура тут справді вражає. Вегета стала одним із зразків іспанської колоніальної забудови, яка згодом вплинула на архітектуру міст Америки. Тому прогулянка тут дозволяє побачити зовсім інший бік Канарських островів, не схожий на звичайний пляжний курорт.

Дюни Маспаломас

Ще одна локація, яку варто додати до маршруту, розташована на південному узбережжі Гран-Канарії. Дюни Маспаломас – це природний заповідник з величезними пагорбами золотистого піску, які простягуються поруч з блакитним океаном.

Поєднання золотого піску, океану та сонячного неба робить локацію однією з найбільш вражаючих на острові.