Пілоти влаштували повітряне шоу над легендарним мостом "Золоті Ворота": захопливе відео

Щороку, починаючи з 1981-го, у Сан-Франциско проходить фестиваль Fleet Week. Він містить в собі морський парад, повітряний парад військової авіатехніки, пілотажних груп і легкої авіації.

У 2021 році, в межах Fleet Week, пілоти найбільшого з двома двигунами авіалайнера у світі Boeing 777-300ER виконали захопливі віражі у небі над мостом "Золоті Ворота". Це "спіймали" на відео.

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Пілоти влаштували повітряне шоу у Сан-Франциско

Авіалайнер Boeing 777-300ER, який може перевозити 350 пасажирів в салоні 3 класів, для польотів на Fleet Week надав один з основних спонсорів фестивалю – американська авіакомпанія United Airlines.

Авіашоу в Сан-Франциско єдине в США, де можна побачити польоти великих комерційних авіалайнерів,

– йдеться у повідомленні.

Зазвичай такі показові польоти на низькій висоті влаштовують тільки на великих авіашоу в Ле-Бурже, Фарнборо або Дубаї.

Повітряне шоу над "Золотими Воротами": дивіться відео



Зазначається, що раніше United Airlines надавала для участі в Fleet Week більший авіалайнер – Boeing 747-400 з чотирма двигунами. Однак зараз у флоті авіакомпанії літаків цього типу вже немає – останній з них відправили на "пенсію" у 2018 році.