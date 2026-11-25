Пілоти "Формули-1" звикли до особливих умов подорожей. Через насичений календар змагань вони часто користуються приватними літаками або чартерними рейсами, щоб швидко діставатися з однієї країни до іншої. Втім, туристці пощастило зустріти одного з гонщиків в економкласі.

Мандрівниця одразу поділилася цією несподіванкою в соцмережі. У Threads @chervona.guma йдеться про пілота Франка Колапінто, який летів разом з іншими пасажирами під час одного з рейсів.

На якому рейсі туристка зустріла пілота "Формули-1"?

Після Гран-прі Лас-Вегаса аргентинський автогонщик команди Alpine вирушив у звичайний комерційний рейс. Одна з пасажирок впізнала пілота й поширила фото в соціальних мережах.

Уявіть: ви купуєте найдешевший квиток на літак, заходите в салон, а поруч із вами летить пілот "Формули-1". А комусь і уявляти не треба, бо Франко Колапінто буквально так і летів,

– йдеться в дописі.

Туристка звернула увагу не лише на сам факт подорожі гонщика економкласом, але й на незвичну ручну поклажу. Франко взяв із собою гоночний шолом, який використовує під час змагань.

За словами мандрівниці, в аеропорту його зарахували як третю одиницю багажу. Щоб не платити за додаткове місце для речей, Колапінто навіть довелося надягнути шолом під час посадки. Уже далі в салоні літака він тримав його на колінах протягом польоту.

Що відомо про Франка Колапінто?

Франко Колапінто – аргентинський автогонщик, який народився 27 травня 2003 року в Буенос-Айресі. У "Формулі-1" хлопець дебютував у 2024 році у складі Williams, а згодом став пілотом французької команди Alpine.

Мало хто знає, що насправді Колапінто має українське коріння за материнською лінією. Його мама Андреа Трофимчук походить з родини, предки якої жили на Волині. У 1938 році вони емігрували до Аргентини.

У 2024 році у своєму твітері гонщик підтвердив українське коріння, додавши підпис: "Тримайся, Україно".